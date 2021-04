La modelo Marisa Jara anuncia que dejará de hormonarse temporalmente para someterse a una operación

La modelo Marisa Jara ha confesado que tendrá que pausar temporalmente el tratamiento hormonal que está llevando a cabo para quedarse embarazada debido a tener que someterse a una operación.

"Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi ginecóloga Marisa para hacer la primera eco y ver cómo estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé, pero me acaba de detectar un mioma de 15 centímetros", ha explicado en sus redes sociales.

La sevillana ha indicado, también, que debe operarse para extraerlo, ya que está ocupando prácticamente todo el útero. Una situación que ha supuesto que tenga que dejar de hormonarse, momentáneamente, para poder ser operada: "Me está costando tanto... ¡Dios mío! ¡Pero no pasa nada! Porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño y esto no es nada comparado con lo que he pasado... Una operación más... con esta van 19, yo creo que ya está bien...".

Pese a esta indignación por lo que está sucediendo en su cuerpo, la mujer ha confesado que esto no podrá quitarle la felicidad y las ganas de ser madre: "Lo importante es que tiene solución y que yo a pesar de todo estoy feliz porque sé que lo voy a conseguir.

Además, Marisa Jara ha hecho gala de su positivismo y ha dejado claro que nunca dejará de luchar para cumplir su sueño de ser madre y ha aprovechado para mandarle un romántico mensaje a su pareja, Miguel Almansa, de quien ha dicho que es "lo mejor que le ha pasado" y que "le ama". Bajo la publicación, la mujer ha recibido numerosos comentarios de apoyo y ánimo.