Andalucía apuesta por un pasaporte que permita moverse entre provincias a los inmunizados con la vacuna

Andalucía mantiene confinadas perimetralmente desde el pasado 15 de enero las ocho provincias andaluzas, de forma que no se permite la entrada ni salida de las mismas salvo por causas justificadas. Por el momento, todo parece indicar que la Junta alargará esta restricción hasta el próximo 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma en todo el país y tenga que recurrir a los tribunales en caso de querer seguir decretando esta restricción. Sin embargo, el Gobierno autonómico baraja relajar la limitación de movilidad para algunos andaluces.

Así lo anunció este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien avanzó que su Gobierno está estudiando la posibilidad de permitir la movilidad entre provincias a aquellas personas que estén inmunizadas contra el coronavirus tras la administración de las dos dosis de la vacuna. Estos, además, también podrían asistir a determinados eventos, como conciertos, representaciones de teatro y corridas de toros.

Esta alternativa se articularía a través del código QR que la Consejería de Salud y Familias puso en marcha a principios del pasado marzo para permitir a las personas inmunizadas identificarse de forma digital. Un código que está disponible para su descarga a través de la página web de ClicSalud+ y de la aplicación móvil Salud Andalucía.

Moreno fue más allá y reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque una Conferencia de Presidentes Autonómicos para debatir este y otros asuntos, al considerar que todos los españoles inmunizados, con su certificado de vacunación, deberían poder tener libertad para moverse por todos los territorios del país. Una cuestión, añadió, que debería abordarse igualmente en el Consejo Interterritorial de Salud.

"En Andalucía tenemos 600.000 andaluces inmunizados que deberían tener la posibilidad de moverse", aseveró el presidente popular, para quien ello supone una "fuerza importante en términos económicos". En su opinión, "lo que no se puede es estar esperando al 80% de inmunización para que esos ciudadanos puedan moverse".

Optimismo de cara al verano

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, mostró su deseo de que a partir del 9 de mayo "la evolución de la pandemia permitirá ir a una apertura de la movilidad, al menos interprovincial". No obstante, reprochó al Ejecutivo central que no haya "herramientas jurídicas" de cara a un pasaporte sanitario y aludió también al código QR andaluz, aunque lamentó que "el Gobierno de España no lo ve así y nos vemos limitados jurídicamente para habilitar esta opción". En cuanto a la movilidad entre comunidades autónomas, Marín señaló que "no es algo que dependa solo de Andalucía", sino de si abren o no las comunidades limítrofes.

En cualquier caso, confió en que el ritmo de vacunación continúe en las 350.000 vacunas semanales, lo que permitiría que "mayo sea el mes que nos lleve a una normalidad en junio y a un verano muy normalizado, y poder disfrutar de esa movilidad en el país y recibir turismo internacional a partir de junio".

También se mostró optimista al respecto el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien consideró que "el volumen de vacunación que tendremos antes del verano" en Andalucía "será importante", siempre y cuando se mantenga el ritmo actual de llegada de dosis. En este sentido, el consejero dijo estar "muy esperanzado" con las cifras que le proporcionan los "CEO de todos los fabricantes de vacunas" con los que está manteniendo contactos, gracias a los cuales, explicó, sabe "directamente el volumen de vacunas" que llegará a Andalucía "en los próximos meses, más o menos".

Así pues, concluyó, si el nivel de vacunación en los próximos meses se mantiene al ritmo actual, esto permitiría "intentar tener un verano lo más tranquilo posible". E insistió en que Andalucía "tiene capacidad para poner todas las vacunas que le llegan".

Casi medio millón de dosis en Sevilla

Andalucía ha administrado ya un total de 2.204.882 dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que supone el 96,82% del total enviadas por el Ministerio de Sanidad. Esto, según los últimos datos de la Consejería, se traduce en 1.017.446 personas que han recibido una dosis del suero y 593.718 que ya tienen las dos y, por lo tanto, están inmunizadas (el 6,99% del total de la población). En la provincia de Sevilla se han administrado 493.234 vacunas y hay inmunizadas 133.462 personas.