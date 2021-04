C-LM pide a Igualdad incluir en la ley de libertad sexual la financiación en el tiempo de los centros 24 horas

En declaraciones a Europa Press, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha explicado que este lunes se ha visto en la conferencia sectorial los criterios de reparto de los fondos destinados a la creación de estos centros 24 horas.

Según ha explicado, todas las comunidades autónomas, sin excepción, han trasladado al Ministerio que les preocupa la sostenibilidad en la financiación para mantener estos centros 24 horas. "Una vez construidos estos centros, el día después ¿qué pasa?", se ha preguntado la consejera castellanomanchega.

Este lunes lo que se decidía era el reparto de los fondos que provienen del mecanismo de recuperación y resiliencia. "Fondos europeos que nos sirven para hacer la inversión inicial a lo largo de 2022 y 2023 -ha advertido Blanca Fernández, pero no hay garantía de financiación del coste efectivo del servicio".

La idea que tiene el Ministerio es que haya un centro por provincia que atiende 24 horas al día los 365 días del año a las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales y que lo haga de manera integral. "Una filosofía que comparten todas las comunidades, pero no nos garantizan la financiación sostenida en el tiempo", ha lamentado Fernández.

Por tanto, desde Castilla-La Mancha se ha pedido al Ministerio que la ley libertad sexual incluya la obligación de financiar por parte del Estado el coste efectivo de estos centros que, en el casto de la región, podría tener un coste de unos 4 millones de euros al año.

Esta situación "nos genera zozobra porque no se pueden crear servicios si no se tiene garantizada la financiación en el tiempo". "No vale de nada diseñar una política muy bonita si finalmente no la puedes financiar y sostener en el tiempo", ha advertido.

PLAN CORRESPONSABLES

La conferencia sectorial de Igualdad también ha visto este lunes la distribución de fondos para el Plan Corresponsables, que creará una red de empleo público para cuidadores.

Castilla-La Mancha, que está de acuerdo con los criterios de reparto, sí que ha hecho hincapié en que hubiera sido adecuado que Igualdad se hubiera coordinado con el Ministerio de Educación, al menos, ya que el departamento de Isabel Celaá ha hecho un reparto de fondos a las comunidades autónomas para la educación infantil de 0 a 3 años.

En este punto, Blanca Fernández ha preguntado al Ministerio de Igualdad si sería posible contribuir a financiar desde el Plan Corresponsables a algunas escuelas infantiles. "No se nos ha contestado", ha señalado.

Precisamente, la consejera ha explicado que el plan de conciliación que anunció el presidente, Emiliano García-Page, que estaría antes del verano se va a financiar con estos fondos. Son 16 millones de euros que van a parar Castilla-La Mancha y el objetivo del Gobierno regional es dar financiación a los ayuntamientos para que puedan poner en marcha servicios de conciliación.

Según ha aseverado, el Ejecutivo autonómico ya está trabajando en el decreto y espera que durante el verano ya esté en funcionamiento.