María Patiño ha querido apoyar públicamente a Alexia Rivas por las dificultades que la joven atraviesa desde el arranque de Supervivientes, donde este domingo fue obligada a ingerir una porción de pizza después de pasar cuatro días sin alimentarse ni hidratarse.

"No puedo comer nada. Ayer llevaba como 24 horas sin comer. Comí garbanzos y me sentaron muy raro al estómago. Desde entonces lo eché todo, tengo pinchazos en el estómago y lo estoy pasando muy mal. Mi problema es que no puedo meter nada de alimento", contó la periodista en Conexión Honduras.

Estas palabras no convencieron a la organización del reality, que le pidió que se alimentara para poder continuar concursando. "Me dice el equipo médico que si quieres que te deje de doler el estómago tienes que comer", le explicó Lara Álvarez tratando de convencerla. "Es la primera vez que obligo a alguien a comer en Supervivientes", añadió la corresponsal en Honduras.

Por su parte, Jordi González se dirigió a la comunicadora con un tono más duro: "Vamos a dejar claro que estás siendo atendida en todo momento y que si te niegas a comer te provocas un problema de salud. No es un problema médico, es un problema tuyo y pensamos que es como querer tirar la toalla, abandonar".

El presentador le explicó desde el plató que "abandonar tiene consecuencias" y que tenía que "sacar fuerzas" para superar "la crisis" con éxito. Además, le insistió en que "si no comes, mueres", generando así una oleada de indignación entre algunos espectadores del programa, que opinaron que su tono no era el adecuado puesto que la joven podría padecer un trastorno de la conducta alimentaria.

El mensaje de ánimo de María Patiño

El momento de tensión no solo generó críticas en redes sociales como Twitter, sino también preocupación ya que González aseguró que "todo esto era necesario". "No deja de comer porque se quiere ir, no come porque no puede", valoró, por ejemplo, Violeta Mangriñán, exconcursante de Supervivientes. Este lunes, ha llegado el tuit de María Patiño.

Todo mi apoyo a Alexia. — Maria patiño (@maria_patino) April 19, 2021

"Todo mi apoyo a Alexia", ha escrito la presentadora de Socialité, con quien la periodista vivió algunos rifirrafes después de que esta dejara su puesto en el programa de Telecinco por supuestos problemas de ansiedad causados por el revuelo que provocó, el pasado año, su relación con Alfonso Merlos.