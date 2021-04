Ayuso, contra Vox en 'La Sexta Noche': "Me ha puesto las cosas complicadas"

Con motivo del inicio de la campaña electoral, Ángel Gabilondo e Isabel Díaz Ayuso se pasaron por La Sexta Noche este sábado, ofreciendo sendas entrevistas en las que hicieron balance de los últimos meses, atacaron a sus adversarios y dieron algunas pistas sobre los posibles pactos que se acordarán en el contexto postelectoral.

Todo apunta a un gobierno regional de coalición entre PP y Vox, aunque la candidata del Partido Popular no lo dio por sentado en su entrevista: "Ahora mismo, en mi cabeza está ser libre y tener un proyecto muy claro de ciudadanos que quieren vivir a la madrileña, peleando, sufriendo, pero con pasión, viviendo la vida y cumpliendo las medidas".

Sin embargo, algo sí ha dejado claro, que con el PSOE ni en broma: "Con el desastre yo no pacto", dijo con contundencia en alusión al partido de Gabilondo. "Y con Vox está por ver, porque no quiero depender de nadie. Han sido los primeros que me han tirado deducciones fiscales y puesto las cosas complicadas. Soy una mujer libre, independiente, tengo un proyecto muy claro para Madrid y necesito empezar a crear empleo, bajar los impuestos de manera histórica en cuanto me sea posible", adelantó la política.

Sobre los Presupuestos autonómicos que su Ejecutivo no llegó a sacar adelante en estos dos años de legislatura, Ayuso adelantó que tras estas elecciones sí podrá hacerlo. "Necesito tener la fuerza parlamentaria suficiente como para no tener que estar en brazos de ningún otro partido y sacar ya los Presupuestos y empezar a gestionar como una apisonadora", concluyó.