Con motivo del inicio de la campaña electoral, Ángel Gabilondo e Isabel Díaz Ayuso se pasaron por La Sexta Noche este sábado, ofreciendo sendas entrevistas en las que hicieron balance de los últimos meses, atacaron a sus adversarios y dieron algunas pistas sobre los posibles pactos que se acordarán en el contexto postelectoral.

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, por su parte, aseguró que, mientras esté en su mano, no se incrementarán los impuestos en la región: "No vamos a pedir ni un euro más a los ciudadanos de Madrid y, por tanto, no subiremos los impuestos en los próximos dos años de un Gobierno excepcional que tiene, sobre todo, que recuperar la economía y el empleo", declaró, sin miedo a pillarse los dedos en el futuro.

Para justificar su promesa, el político aseguró que hay "dinero y recursos" como para que no sea necesaria, aludiendo a los fondos europeos que se esperan. Por otro lado, aprovechó también para criticar aquello en lo que cree que su mayor adversaria, Isabel Díaz Ayuso, ha fallado en los últimos meses.

Y es que, Gabilondo considera que, si bien la política hace numerosas declaraciones pomposas, estas quedan en papel mojado, pues no ofrece ayudas directas a la hostelería: "Ahora mismo hay dinero en el fondo de contingencia para dedicar 80 millones para ayudas".

En esa línea, hizo hincapié en que de nada valían las restricciones sin ayudas: "Si se le pide a uno un esfuerzo serio por el bien común y que supone perjuicios económicos, lo que hay que hacer es ayudarle económicamente" y he hecho hincapié en la necesidad de "deletrear conjuntamente restricciones con ayudas".

Pero, ¿Cuáles son esas restricciones? "Lo que hay que evitar es las aglomeraciones. Lo segundo que hay que hacer es cumplir estrictamente las determinaciones que se hagan respecto a los horarios", unas medidas que el político dudó que se estuvieran respetando.