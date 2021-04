La ciudad fantasma de Rusia por sus temperaturas de casi -40 grados

La ciudad de Vorkuta está situada en el norte del Ártico de Rusia que ha sido prácticamente abandonada por la población por la inhabitabilidad del lugar debido a las bajas temperaturas.

Ahora, podemos ver sus edificios casi deshabitada, cubiertos de hielo y nieve, a través de una serie de fotografías y vídeos que ha capturado Maria Passer a -38 grados.

"En este pueblo solo hay un edificio de apartamentos que no está abandonado", ha declarado Maria Passer a CNN Travel. "No hay tiendas, bancos, literalmente nada. Las personas que quieren mudarse de la región no pueden vender sus apartamentos y tienen que dejarlos. Solo hay una familia y pronto serán reubicados en otro apartamento en otro edificio".

Esta histórica región rusa fue un campo de trabajo desde 1930 a 1960. Antes de la caída de la Unión Soviética, la zona se llenó de ciudadanos que buscaban trabajos mineros.

"Para atraer a los mineros a vivir en condiciones climáticas adversas, los salarios aquí eran realmente buenos", confesó la fotógrafa.

Posteriormente, la URSS desapareció y también lo hicieron las minas de carbón. Por este motivo, muchas personas decidieron abandonar la ciudad.

"Es realmente una tragedia que mucha gente tenga que dejar sus casas e irse a vivir a otro lugar", confiesa. "Pero estos lugares, tienen una belleza abandonada. Estoy tratando de ver esto, y mostrar esto, en mis fotos".