María Teresa Campos asegura estar "en contra de gilipolleces" tras las palabras antivacunas de Edmundo Arrocet

Es que una llega a una edad en la que lo último que desea es perder el tiempo con chuminadas varias. Y menos aún si quien las dice es tu expareja. Y menos todavía, si es que aún se puede, si sus palabras son para apoyar, después de más de un año de pandemia mundial, a los antivacunas. María Teresa Campos desde luego no está, como ella misma ha confesado, para estas "gilipolleces".

Hace apenas un par de días, la que fuera última pareja de la matriarca del clan Campos, Edmundo Bigote Arrocet, se posicionaba al lado de otras mentes preclaras y aseguraba, siguiendo la corriente negacionista, que a él no le ponen la vacuna contra la Covid-19.

"Empiezan a huevear con que hay que vacunarse ya. Me hablan de una vacuna y no me la pongo ni cagando. Yo prefiero morirme sin tapujos. No quiero saber nada con vacunas de ningún tipo. ¡Ni una!", se le escuchaba decir en una grabación cuando pensaba que ya había colgado el teléfono.

El gran inconveniente, según el humorista, era que la última vez que le inyectaron una dosis contra una enfermedad se quería "tirar por el balcón", seguramente por las fiebres que provocan, como efecto secundario, muchas vacunas: un mal trago que hay que pasar por un bien mayor.

María Teresa Campos ha querido contestarle a Edmundo Arrocet, porque si bien a ella le entraron "los miedos" antes de ponérsela, como explicó Terelu Campos, luego se ha mostrado muy contenta de haber hecho lo correcto y que ni se había enterado del pinchazo.

"Yo estoy en contra de todas las gilipolleces. Y contra esto sí estoy. Que no sea de estos que salen a la calle a contagiar a todo el mundo", ha comentado la veterana presentadora de 79 años (cumple 80 en un par de meses), que asegura que está "en contra de lo que diga esta persona", evitando nombrarlo.

"Hace tiempo que no le veo, ni quiero; no tengo nada que ver con él", ha comentado María Teresa, a quien sin embargo le ha extrañado que se haya pronunciado sobre el tema. "Es raro que haya hablado porque no suele hablar", ha añadido.

Sin embargo, ello mismo le ha servido para lanzar una pulla a su expareja. "No nos hace falta que hable en contra de las vacunas porque no es bueno para nosotros, para los que estamos viviendo esto. No es bueno", ha zanjado la periodista y colaboradora.