Rocío Carrasco está recibiendo muchos apoyos tras su duro testimonio en su serie documental. Algunos, de personas con las que había perdido su relación, como Rosa Benito o su prima Chayo Mohedano, y otros de amigos que siempre han estado ahí, como la familia Campos.

Terelu y Carmen Borrego siempre han demostrado su cercanía y amistad con Rocío Carrasco y Fidel Albiac, y son muchos los comentarios que han hecho en Viva la vida tras la emisión del documental.

Pero este fin de semana, fue María Teresa Campos quien habló con los reporteros. "Me alegro de que esto pase porque yo no podía soportar más que no se supieran todas estas cosas y se cometieran tantas injusticias", comentó la veterana periodista.

"Ella es la que tiene que hablar. Aunque para mí es como una hija, es su vida, no la mía", declaró intentando evitar las preguntas. "Yo le pedí que, antes de morirme, se hiciera justicia".

"Las personas que la han puesto en tela de juicio, que sepan cuáles eran las circunstancias", añadió y, después, alabó a Fidel Albiac, el actual marido de Rocío Carrasco: "Para mí es una persona maravillosa, gracias a la cual yo creo que Rocío está bien".

Aun así, a pesar de sus declaraciones, María Teresa Campos confesó que no está viendo la serie documental: "No lo estoy viendo porque mi cuerpo no lo resiste. Me hace muchísimo daño. Me altero mucho y no me viene bien".

Lo que sabe de los testimonios de Rociíto es lo que le dicen sus hijas, pero ella sabe que aún le "quedan muchas cosas que contar". "Lo que quiero es que le sirva para quedarse tranquila y seguir su vida con Fidel. Encontrarse es lo mejor que les ha pasado al uno y al otro", concluyó la periodista.