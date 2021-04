Terelu afirma que "psicológicamente" ella es "la Campos más fuerte"

Al fin y al cabo, lo importante es cómo cada uno se siente consigo mismo. Y en el caso de Terelu Campos, después de unos años complicados, en los que afrontó el regreso del cáncer de mamá, que volvió a superar, y no muy boyantes en el tema económico, no hay lugar a dudas de que se ve con muchísima energía. Y, sobre todo, mentalmente muy preparada.

La colaboradora de televisión ha ofrecido una entrevista a la revista Lecturas, donde también trabaja como bloguera, para hablar no solo de su nuevo hogar y abrir sus puertas a los fotógrafos, sino de igual manera comentar cómo ha alcanzado esa serenidad y bienestar que tanto echó de menos en otros momentos de su vida.

De hecho, no tiene problemas en pegarle un tirón de orejas a su propia familia, que en ocasiones sintió que no callaron bocas y ahora tiene que hacerlo ella nuevamente, una vez recuperada. De hecho, la otra hija de María Teresa Campos, su hermana Carmen Borrego, llegó a confesar a la misma publicación que veía complicado que Terelu se recuperase del todo.

"Les molesta mucho a las dos", ríe ahora la tertuliana de Viva la vida, que atiza medio en broma medio en serio al otro par de mujeres fuertes del clan Campos: "Pero me importa un pimiento. La más fuerte psicológicamente soy yo de aquí a Lima y vuelta".

Además, no tiene problemas en explicar por qué precisamente su hermana pequeña no consigue su templanza. "Psicológicamente, Carmen no es nada fuerte. Las cosas le afectan hasta un punto que la desestabilizan. Yo a lo mejor tengo mucho callo", reflexiona.

Por último, explica que otra de las maneras en las que ha alcanzado esta nueva tranquilidad no tan mediática ha sido ser más cauta ala hora de elegir de qué opiniones nos fiamos. "No sigo nada. Soy mucho más feliz. No me meto en Internet para ver qué dicen o dejan de decir. ¡Me trae sin cuidado!", finaliza.