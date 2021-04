Isi, pareja de Raquel Mosquera, revela cómo se encuentra la peluquera tras ser ingresada por un brote psicótico

Ayer se conocía que Raquel Mosquera había sido ingresada de urgencia en el hospital Puerta de Hierro de Madrid debido a un brote psicótico, supuestamente provocado por las declaraciones de Rocío Carrasco sobre Mosquera y su relación con su padre, Pedro Carrasco.

La peluquera ingresó en el hospital el martes, 13 de abril, a las doce y diez de la noche. Isi, su pareja actual, la acompañó y ha sido preguntado por Europa Press acerca del estado de salud de su mujer.

Sin querer estar mucho rato delante de la cámara y algo parco en palabras, el marido de Raquel Mosquera ha dicho simplemente que "está bien". Tras esto ha cerrado la puerta del coche y no ha querido declarar nada más.

En esta publicación de Instagram que Mosquera compartió hace tres días en su perfil, muy enfadada, en la que decía que la están "obligando" a dar una entrevista en exclusiva y recalcaba que detrás de la publicación no hay abogados, tan solo ella misma. Además de eso, dejó su número de teléfono personal escrito públicamente para que la gente les envíe testimonios y la ayuden en "en todo lo que me puedan ayudar".

No es la primera vez que la peluquera tiene un brote psicótico. Cinco años después de la muerte de Pedro Carrasco, en el año 2006, le diagnosticaron bipolaridad, lo que ha hecho que tenga que tener cuidado con el estrés -que puede provocar los brotes- y tener una medicación precisa.

En 2016 tuvo otro brote, al que le siguieron dos más en los años posteriores. En esos momentos, las personas que lo padecen, no son capaces de discernir entre lo que es real y lo que no, por lo que Mosquera no tiene que estar pasando un buen momento con esta situación.