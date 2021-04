Diputados de Vox en Cantabria y País Vasco denuncian la "política de acercamiento" del Gobierno de los presos de ETA

Así lo ha señalado este miércoles el portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio, en un acto, junto a Martínez, convocado delante del Patronato Militar de Santoña, que es donde hace casi 13 años (en septiembre de 2008) fue asesinado el brigada, por el que fue condenado Íñigo Zapirain, cuyo traslado al Dueso autorizó Instituciones Penitenciarias, perteneciente al Ministerio del Interior.

"Es una falta de respeto enorme a los santoñeses y a los funcionarios de prisiones que van a tener que tratar con él cada día, sabiendo que cualquiera de sus vecinos o cualquiera de los hijos de Santoña podría haber muerto en ese atentado. También es una falta de respeto enorme a la familia de Luis Conde, que falleció en el atentado", ha opinado.

A preguntas de la prensa, Palacio ha denunciado que hace un año había solo "un terrorista etarra en la cárcel del Dueso y ahora hay 20", algo que, a su juicio, "no es fruto de la causalidad" sino de un "acuerdo" entre el Gobierno de España y Bildu por el que -ha dicho- los presos de la banda terrorista "van a ir haciendo cola en las cárceles más cercanas al País Vasco para que en cuanto vaya habiendo sitio en las cárceles vascas, acudan al tercer grado a cárceles vascas y de allí salgan".

Por su parte, la primera y única diputada de Vox en el Parlamento vasco, Amaia Martínez, ha indicado que cada semana se acerca a, al menos, siete presos a las cárceles cercanas al País Vasco. "Obviamente en muy poquito tiempo tendremos a todos aquí ya", ha advertido.

PROPOSICIÓN DE LEY DE VOX DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN CANTABRIA

Además de lanzar estas críticas contra la política del Gobierno de España en relación a los presos de ETA y criticar el traslado a Santoña del etarra, Palacio ha anunciado que Vox llevará una iniciativa de condena a esta situación y también registrará "en las próximas semanas" una proposición de Ley de víctimas del terrorismo en Cantabria.

Palacio ha señalado que Cantabria es "de las pocas comunidades autónomas que carece de esta ley" y ha señalado que Vox, con dos diputados en la Cámara regional, llevará su propuesta para esta ley.

"Sabemos que en los proyectos de ley son habitualmente labor del Gobierno, pero ante la inactividad del Gobierno regionalista socialista que tenemos en Cantabria, vamos a ser nosotros los que propongamos el texto de la ley", ha afirmado el portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria.

Ha señalado que, el texto que registrará Vox en el Parlamento cántabro, tiene por objeto "reclamar para las víctimas directas del terrorismo etarra o el terrorismo de cualquier tipo, el respeto que se merecen". Según ha dicho, se trata de una proposición de ley que "esencialmente lo que plantea es el reconocimiento social a estas víctimas".

Por su parte, la diputada de Vox en el País Vasco ha afirmado que la política de acercamiento que se está produciendo de los presos de ETA a las cárceles cercanas al País Vasco es fruto del "acuerdo" entre el Gobierno liderado por Pedro Sánchez y la izquierda abertzale.

"Los acuerdos a los que llega Bildu, en este caso, el acuerdo para apoyarles en el Congreso de los Diputados al Gobierno de Sánchez implica siempre algo a cambio. Y en este caso sabemos que lo que ha sido a cambio, ha sido de este acercamiento de presos de ETA. Nunca hacen nada gratuito. Todo lo hacen en beneficio propio y nunca en beneficio de la propia sociedad", ha afirmado.

TRANSFERENCIA DE PRISIONES AL PAÍS VASCO

Además, ha denunciado que, mientras este acercamiento de presos está teniendo lugar, por otro lado, la transferencia de la gestión de las prisiones del País Vasco al Gobierno autonómico, algo que, según ha dicho, "esperan con muchas ganas el Gobierno de Urkullu" ya que, a su juicio, con esto, "tendrán la concesión para hacer los privilegios y las concesiones que quieren hacer a todos los presos terroristas".

"Desde Vox lo que tenemos muy claro es que no se puede dar privilegios ni concesiones penitenciarias a ningún preso de ETA. En primer lugar, porque nunca han manifestado estar en contra de la violencia, nunca han mostrado arrepentimiento", ha defendido.

Martínez ha señalado que, para empezar a mostrar arrepentimiento, los presos de ETA tienen que empezar ayudando a la Justicia a esclarecer los 379 crímenes de ETA que están pendientes de hacerlo y revelar "quién ordenó esos asesinatos, quien apretó el gatillo, quién puso las bombas y, sobre todo, dónde están los cuerpos de esas personas que aún no han aparecido".

Ha afirmado que tanto el Gobierno de España como el del País Vasco tienen la "obligación" de luchar y poner todos los medios a su alcance para esclarecer los crímenes que están aún sin resolver.

A su juicio, hasta que ello no se produzca, "no se puede hablar de arrepentimiento en ningún caso" y tampoco de los beneficios penitenciarios que, según ha insistido, "quiere dar el Gobierno de Urkullu".

Martínez también ha defendido que se debe de acabar con los 'egon etorri', esto es los recibimientos a los etarras cuando salen de prisión "como si fueran héroes en sus ciudades y sus barrios" puesto que, a su juicio, es algo "verdaderamente deleznable".

Además, desde el Ejecutivo nacional y autonómico se debe trabajar "por hacer visible la historia real y veraz de lo que ocurrió". "Todos sabemos que hubo víctimas y verdugos y hubo vencedores y hubo vencidos", ha dicho.

"No podemos permitir que el Gobierno de Sánchez, como dijo hace muy poquito, consideren al señor Otegi, todos sabemos quién es, un ex miembro de ETA, un exetarra que ha estado en prisión, desde el Gobierno Central lo consideren como un hombre de paz, un hombre de Estado, una persona que hace pocos días no se sonrojaba al elogiar la figura del fundador de ETA. Algo que seguimos pensando que es deleznable", ha afirmado.

La diputada ha defendido que "las víctimas necesitan verdad y la sociedad vasca y española necesita mantener viva la memoria", algo por lo que, según ha dicho, Vox va a luchar "día tras día".