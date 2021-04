Sindicats exigeixen a Ford Almussafes que baixe l'edat de prejubilació als 55 anys per a evitar acomiadaments traumàtics

Així ho han manifestat durant la tercera reunió de la comissió negociadora sobre l'ERO que s'ha celebrat aquest dimecres, una trobada en la qual els sindicats han insistit també en la necessitat de reduir el nombre d'acomiadaments, per exemple, a través del programa d'incapacitats subscrit el passat mes de gener, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.

El president del Comité d'empresa en Ford Almussafes i portaveu d'UGT, Carlos Faubel, ha admès que la solució "no és fàcil i que serà costosa" però insisteix que l'empresa ha de centrar-se a rebaixar, als 55 anys, l'edat per a poder acollir-se a la prejubilació amb pla d'acompanyament. Un pla que ha de contemplar el mateix complement salarial que en l'ERO de l'any passat, açò és del 85% fins a l'edat real de jubilació.

La direcció, no obstant açò, no vol rebaixar l'edat de prejubilaciones més enllà dels 57 anys (en l'ERO anterior van eixir empleats de més de 58), argumentant que açò "encariria enormement" molt els costos i insisteix a rebaixar el complement salarial del 85 al 80%, ha lamentat Faubel.

En tot cas, les propostes plantejades pel comité d'empresa compten amb el suport de més de 3.000 treballadors de la plantilla, que aquestes últimes setmanes han expressat el seu suport a la solució sindical a través d'una aplicació informàtica, ha explicat Faubel.

El president del Comité d'empresa ha assenyalat que no van a admetre que després de l'esforç realitzat per a aconseguir convertir en fixos uns 4.000 ocupacions en la fàbrica valenciana, entre 2013 i 2014, ara siguen despedits. "Hi ha gent que porta més de 30 anys en la planta i cal donar-li una eixida digna", ha remarcat.

En la mateixa línia, el portaveu de STM en Ford Almussafes, Paco González, ha incidit que és "indiscutible" que l'empresa ha de rebaixar l'edat per a les prejubilacions amb un "complement atractiu".

Segons González, encara que la direcció oferisca augmentar les indemnitzacions per a la baixes incentivades -en l'últim ERO van ser de 45 dies per any treballat- i les quantifique en unes 300, açò és solo "més sucre" i és "molt complicat" que altres empleats s'adherisquen a aquesta opció quan amb prou faenes fa quatre mesos que van eixir els últims treballadors de l'ERO anterior.

El portaveu de STM també ha lamentat que la companyia pareix que ha donat "un pas enrere" i si en la reunió anterior pareixia disposada a obrir l'ERO plantat per a les plantes BAO (de fabricació de vehicles) a la resta de factoria "ara ho deixa en l'aire depenent de possibilitat d'acord" i "insisteix que ja té excedent en les línies, ja li sobra gent i que el pla es pot allargar uns mesos però no molt més enllà".

En qualsevol cas, el líder sindical ha advertit que és "fonamental que les eixides siguen pacífiques i amb voluntaris" i "si l'empresa no dóna mostres de flexibilitat i fa una oferta suficientment atractiva", des de STM seran "totalment bel·ligerants" i ser veuran abocats a un conflicte no desitgen.

LLISTAT DE TREBALLADORS PER EDAT

Per la seua banda, el portaveu de CCOO en Ford Almussafes, José Arocas, ha insistit que "les eixides han de ser voluntàries, les prejubilacions amb el mateix complement salarial de l'anterior del 85% i si no hi ha suficients treballadors de més de 57 anys que s'estenga als de 56 i 55 anys".

En aquest punt ha recordat que els sindicats han tornat a reclamar a l'empresa el llistat de treballadors per edats per a poder calcular els que podrien acollir-se a la mesura.

Finalment, també ha incidit que "aquells treballadors que s'hagen acollit el pla d'incapacitats i que reunisquen els requisits puguen acollir-se a l'ERO en qualsevol de les seues opcions, reduint així el nombre d'afectats".

UN FUTUR PER A lA FÀBRICA I UN RECOLZAMENT Al SECTOR

D'altra banda, el president del Comité d'empresa en Ford Almussafes, Carlos Faubel, ha assenyalat que el gruix de fons europeus que Espanya destinarà al sector de l'automòbil espera que servisquen per a donar "un futur" a Ford Almussafes cap al cotxe elèctric.

Des del seu punt de vista, aquestes ajudes seran un "recolzament" per al sector de l'automoció espanyol, que és el segon fabricador d'Europa i l'octau a nivell mundial. Segons el també portaveu d'UGT en Ford Almussafes, el sector de l'automòbil està en un "moment crucial de transformació" i aquests fons, juntament amb les plantes de bateries seran "fonamentals perquè continue sent un sector capdavanter".