L'IPC puja un 1,7% a la Comunitat al març i un punt respecte a febrer

Els principals repunts dels preus a la Comunitat, tant interanuals com a mensuals, corresponen a la vivenda i al transport.

En relació amb març de 2020, els preus van pujar a la Comunitat un 5,3% en vivenda a causa dels augments de l'electricitat i, en menor mesura, del gasoil per a calefacció, enfront de les baixades registrades al març de 2020; i un 4,2% en transport, com a conseqüència de les pujades dels carburants i lubrificants per al transport personal, que van descendir l'any anterior.

També es van incrementar els de el vestit i calçat (1,1%), els aliments i begudes no alcohòliques (1,7%), els del parament (1,1%), a més del sector altres (1%).

Menys d'un punt van créixer els preus de la medicina (0,5%); els de l'oci i cultura (0,4%); els hotels, cafés i restaurants (0,2%); i l'ensenyament (0,8%).

Així, solament van descendir respecte a març de l'any passat els de les comunicacions (-5%), perquè els preus dels servicis de telefonia i fax es mantenen estables aquest mes, mentre que es van incrementar l'any passat. Es van mantindre els preus de les begudes alcohòliques i el tabac.

DADES NACIONALS

A Espanya, l'IPC va pujar un 1% al març en relació al mes anterior i va situar la seua taxa interanual en l'1,3%, quasi 1,5 punts per damunt de la de febrer (0,0%).

Amb aquest repunt, amb el qual l'IPC anual encadena la seua tercera taxa positiva consecutiva, la inflació escala a nivells desconeguts des de fa quasi dos anys. De fet, no s'aconseguia una taxa d'IPC tan elevada des d'abril de 2019, quan es va situar en l'1,5%.

Així mateix, la taxa interanual de la inflació no registrava una pujada de colp tan engrossida (d'1,3 punts) des de finals de 2016, quan va passar de el 1,6% al desembre d'eixe any al 3% al gener de 2017.

Al fort increment dels preus al març ha contribuït, principalment, l'encariment de l'electricitat, del gasoil per a calefacció i dels carburants i lubrificants per al transport personal, en contrast amb la baixada de preus que van experimentar al març de 2020.

Per contra, l'INE destaca l'estabilitat dels preus en els servicis de telefonia i fax registrada al març, la qual cosa va provocar que el grup de telecomunicacions reduïra la seua taxa interanual quasi 1,5 punts, fins al -4,9%.

També va baixar la taxa interanual d'aliments i begudes no alcohòliques, dos desenes, fins a el 1,4%, per l'abaratiment del peix i el marisc.

En taxa mensual (març sobre febrer), l'IPC es va disparar un 1%, el seu major repunt mensual des d'octubre de 2019, impulsat per l'encariment de la llum, dels carburants i del vestit i el calçat per l'inici de la temporada primavera-estiu.

La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) es va situar al març en el 0,3%, la mateixa taxa que al febrer i un punt per davall de la taxa general.

En el tercer mes de 2021, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA, per les sigles en castellà) va situar la seua taxa interanual en l'1,2%, quasi 1,5 punts més que el mes anterior. En taxa mensual, l'IPCA va pujar un 1,9%.

Des del passat mes de gener, l'IPC inclou les noves ponderacions que ha assignat l'INE a la cistella de la compra per a adaptar aquest indicador durant enguany als nous hàbits de consum derivats de la pandèmia.

D'aquesta manera, el grup que més pes ha guanyat en la cistella de la compra és el dels aliments i begudes no alcohòliques. Perden pes, per contra, el vestit i el calçat, el transport, l'oci i la cultura i hotels, cafés i restaurants, entre uns altres.