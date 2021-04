Nuria Roca y su nula preocupación por cumplir 49 años: "Soy presumida, pero tengo una relación sana con la edad"

Ni que decir tiene que Nuria Roca está viviendo una segunda juventud, tanto en lo profesional, como colaboradora (y hasta ocasional presentadora sustituta) de El Hormiguero, como en lo personal. A sus 49 años recién cumplidos, el pasado 23 de marzo, la valenciana asume con gusto todo lo que ha conseguido y el buen momento que vive.

Nuria Roca ha concedido una entrevista en exclusiva con la revista Lecturas en la que ha hablado precisamente de cómo ni el más que próximo medio siglo de vida le quita el sueño. "Con la edad tengo una relación bastante sana", ha confesado.

Ello no es óbice para necesitar verse bien, pero sin que ello signifique renegar de envejecer. "Quiero estar bien, sentirme guapa, me cuido, quiero estar atractiva, pero tampoco que parezca que tengo 30 años porque no los tengo. Intentas sentirte bien contigo misma y gustar, pero sin que se te vaya la cabeza", ha reflexionado.

De hecho, la presentadora y escritora ha revelado que tiene "un santuario de cremas en el baño" con el que tratar su belleza, añadiendo que llega a ponerse "de todo". "Soy muy presumida: me cuido, me gusta y me entretiene", ha afirmado la esposa de Juan del Val.

Con mucha sinceridad, Roca también ha contestado a cómo cree que se juzga a las mujeres que rondan la edad que ella cumplirá en 2022. "Los 50 [años] de la mujer no son los 50 del hombre. Los 50 del hombre son: '¡Qué atractivo!', mientras que los de la mujer son: '¿50 ya?'", ha explicado.

"Uno va para arriba y la otra va para abajo. Tampoco pasa nada. El espíritu, y cómo uno vive y se siente, son lo realmente importante", ha argumentado la presentadora, antes de aprovechar la entrevista para enviar unas bellas palabras a su marido, con quien lleva 20 años casados y revelar el secreto de su longevo matrimonio.

"Si no admiras a la persona que está a tu lado, difícilmente te quedas ahí. Evidentemente, el amor se presupone, gustarse es importante y la admiración tiene un capítulo importante", ha dicho, así como le da "mucha envidia" y a su vez le "fascina" lo "rápido y certero" que es "su capacidad analítica".

"Es todo lo que te he contado y algo más. Si siempre que piensas en un plan la persona con la que te apetece hacer eso es tu pareja, estás en el momento y el lugar perfecto. Con él da la sensación de que no va a pasar nada, esa sensación de seguridad me enamora", ha finalizado.