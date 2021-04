La revelación más íntima de Nuria Roca sobre su marido, Juan del Val

La presentadora Nuria Roca atraviesa un buen momento profesional. Después de haberse puesto al frente de El Hormiguero durante la baja de Pablo Motos por coronavirus, la actual colaboradora del programa se ha subido por primera vez a un escenario de un teatro con la obra La gran depresión. Además, en una entrevista en Lecturas ha revelado que pronto estrenará un nuevo proyecto televisivo y ha hablado sobre los secretos de su relación con el guionista Juan del Val, con quien también comparte plató en El Hormiguero.

En este sentido, Roca ha alabado a Del Val, con quien lleva más de 20 años de relación. "Me da mucha envidia su capacidad analítica, es rápido y certero. Me fascina. Me gusta mucho cómo escribe y su capacidad resolutiva, es capaz de hacer cien mil cosas a la vez muy rápido y resolverlo todo. Con él da la sensación de que no va a pasar nada, esa sensación de seguridad me enamora", ha manifestado.

En su opinión, es "fundamental" que exista admiración en una pareja. "Si no admiras a la persona que está a tu lado, difícilmente te quedas ahí. Evidentemente, el amor se presupone, gustarse es importante y la admiración tiene un capítulo importante", ha asegurado Roca.

Respecto a cuál es su secreto para llevar tan bien 20 años de matrimonio, la presentadora ha confesado que "es todo lo que te he contado y algo más. Si siempre que piensas en un plan la persona con la que te apetece hacer eso es tu pareja, estás en el momento y el lugar perfecto", ha revelado.

Nuria Roca y Juan del Val, en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. ANTENA 3

La presentadora también se ha referido a cómo lleva trabajar con su marido delante de las cámaras, ya que ambos comparten mesa en una sección de El Hormiguero junto a la periodista Cristian Pardo y Tamara Falcó.

"Juan lleva toda la vida escribiendo y como guionista. A raíz de la pandemia y de proponerle Pablo hacer las tertulias, ha tenido mucha más repercusión. Es una persona que no deja indiferente. Creo que está haciendo un trabajo fantástico. Nos lo pasamos muy bien", ha valorado Nuria Roca.