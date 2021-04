Paco Marhuenda llama "desecho humano" a Miguel Bosé: "Es un ser humano interiormente destrozado"

La intervención de Miguel Bosé en Lo de Évole en una entrevista en la que habló de sus adicciones pasadas y se autoproclamó negacionista del coronavirus.

Unas declaraciones que no sentaron nada bien a Paco Marhuenda. El director de La Razón fue especialmente crítico con el artista y cargó contra él en Espejo público.

"Me da pena, no me cae especialmente mal. Se ha convertido en un ser humano interiormente destrozado", empezó el colaborador, definiendo a Bosé como "un desecho humano".

"La voz que le vi, el comportamiento que tiene, esa forma egocéntrica y sensación de que él fuera el centro del universo me da pena. Y no lo digo con superioridad", añadió.

"Una persona que ha estado consumiendo... Habría que ver cómo está él psicológicamente", prosiguió.

Instantes después, el propio Marhuenda matizaba sus palabras sobre el cantante, asegurando que su forma física era buena y diciendo que no le parecía que lo más adecuado fuera referirse a él como "desecho humano".