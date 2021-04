Colau, Rhodes, Ambrossi, Dulceida… los famosos que han abandonado Twitter ahuyentados por el "odio" y los insultos

El pasado domingo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunciaba a través de sus perfiles en Facebook e Instagram que había cerrado su cuenta de Twitter, ya que según ha explicado la "aleja" de los objetivos de hacer "buena política" y mejorar la vida de las personas.

Lo complejo que es alcanzar grandes cifras de seguidores en Twitter y la repercusión que eso puede suponer ha podido frenar a muchos a tomar la decisión, como explicaba la propia alcaldesa en su comunicado: "Hay gente cercana que me decía: "¿Tú estás loca? Con casi un millón de seguidores y dedicándote a la política… ¡No puedes dejar Twitter!".

Sin embargo, decidió cerrar la cuenta ya que "por desgracia, en los últimos años es sabido por todos que la red se ha llenado de perfiles falsos y anónimos que intoxican e incitan al odio".

La decisión de Colau se suma a la que muchas otras personas conocidas han adoptado. Actrices, músicos, influencers, políticos… personajes públicos en general han abandonado la plataforma ahuyentados por las críticas e insultos que recibían en la red social.

James Rhodes

El más reciente es el caso del pianista y escritor británico, James Rhodes, que anunció que abandonaba Twitter el pasado mes de enero. Rhodes, cuya cuenta era especialmente activa, decidió poner fin a su perfil en esta plataforma por los constates mensajes críticos.

"Centrándome mucho en asuntos creativos en este momento. He dejado Twitter (como muchos de vosotros habéis sugerido)- las cosas parecen un poco más amigables aquí. Pues, back to work (vuelta al trabajo)", escribió en un post compartido en su cuenta de Instagram junto con foto de él tocando el piano.

Dulceida

El caso de la influencer conocida como Dulceida (Aida Domènech) ocurrió tras una polémica en redes sociales, causada por la publicación de una fotografía en la que presentaba su colección de moda, donde se criticó que en otras ocasiones hubiera hecho campaña en favor de la diversidad de cuerpos y para su colección no usara mujeres así.

Febrero: Dulceida viral pidiendo la normalización de todos los cuerpos.

Junio: Also Dulceida presentando modelos de su firma. pic.twitter.com/4Q1ZkmeaUO — P. (@lildistortion) June 5, 2018

Este episodio provocó que decidiera cerrar definitivamente su cuenta. Según una fuente cercana consultada por Divinity, "Dulceida está harta de las críticas feroces y gratuitas. Twitter se ha convertido en una red social de odio profundo, en la que la gente se permite insultar y vejar sin revelar su identidad".

Javier Ambrossi

El actor y creador de series como Paquita Salas o Veneno, Javier Ambrossi, cerró su cuenta de Twitter en solidaridad con Dulceida. El exitoso productor explicaba así su decisión: "No quiero seguir participando de esta falsa realidad donde constantemente se falta el respeto a los demás, se acosa, se multiplican las mentiras, se exageran las cosas, se generan falsos ríos de opinión y que, la verdad, muchas veces me hace sentir mal”.

"Creo que estamos llegando a límites de radicalismo que no comparto y rozan el peligro", dijo Ambrossi.

Zahara

Otro caso reciente es el de la cantante Zahara, que pese a no haber cerrado su cuenta ha dejado de usarla y únicamente servirá para "informar sobre conciertos y para contar cosas sobre los proyectos musicales o locos que vayan surgiendo".

Me voy de twitter

Abro hilo — 🦖 (@zaharapop) December 31, 2020

En su tweet de despedida la artista explicaba que le "produce una incomodidad profunda ver lo polarizado que está todo, el odio que se desprende en muchas interacciones y cómo ha desaparecido cualquier posibilidad de debate".

"Cada día me apetece menos twittear, pienso que cualquier cosa que diga va a ofender a alguien y, sea o no sea así, ha acabado por condicionarme y de alguna manera autocensurarme", ha dicho Zahara, que reconocía que Twitter había dejado de ser divertido para ella y por eso decía adiós después de once años de actividad en la plataforma azul.