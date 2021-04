Cuidado con los emails que aprovechan la campaña de la declaración de la renta para intentar quedarse con tus datos

Desde que tienes un pago pendiente o una notificación, hasta que te van a hacer un reembolso. Los timos que suplantan a la Agencia Tributaria son comunes en cualquier época del año y aún más coincidiendo con la campaña de la declaración de la renta, una ocasión perfecta que aprovechan los estafadores con el fin de hacerse con nuestros datos personales o bancarios, e incluso acceder a ellos mediante la instalación de un archivo malicioso. Pero, ojo, porque algunos son difíciles de identificar debido a que utilizan los mismos elementos que la propia institución usa en su página web. Y ya sabes, si recibes alguno de ellos, puedes enviárnoslo a nuestro servicio de WhatsApp (+34 644 22 93 19) para que lo verifiquemos.

A continuación, recopilamos algunos de los que hemos desmentido para que estés alerta si lo recibes:

Cuidado con este email que suplanta a la Agencia Tributaria con el asunto “Acción fiscal”

Cuidado con este email que suplanta a la Agencia Tributaria con el asunto “Acción fiscal” Cedida

Este correo electrónico ha comenzado a circular recientemente bajo el asunto “Acción Fiscal”. En concreto, el email asegura que “se refiere a una acción fiscal registrada en nuestra base de datos” y te pide que accedas a “toda la información” pulsando en enlace de “Sede Electrónica”. No lo pulses, se trata de un caso más de phishing: la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de que contiene un virus malicioso que al ejecutarse infectará el dispositivo.

Los detalles del correo electrónico están pensados para que no nos hagan dudar de que se trata de un fraude: en primer lugar, intentan conseguir llamar nuestra atención, dada la proximidad del periodo para presentar la declaración de la Renta del año fiscal 2020. Asimismo, utiliza logotipos oficiales de la Agencia Tributaria, el enlace de la Sede Electrónica, e incluso la dirección de correo electrónico que te lo envía lleva también el nombre de la institución (sede-electronica36940@agencia-tributaria26.jdhhuf.es).

También, recientemente, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) advirtió a los usuarios de que había detectado una nueva campaña de correos electrónicos que suplantan a la “Administración Tributaria”. Estos correos electrónicos, según la OSI, utilizan el asunto “Comprobante Fiscal”, aunque no descarta que se pueda utilizar asuntos alternativos, y contiene un enlace que, al pulsar sobre él, descarga un malware en tu dispositivo.

De acuerdo con la advertencia de este organismo, “el mensaje del correo insta al usuario a pulsar sobre el enlace, indicándole que se anexa un comprobante fiscal digital relacionado con una documentación pendiente de presentar”.

Correos y SMS que se hacen pasar por la Agencia Tributaria para informar al contribuyente de que le corresponde un reembolso

Correos y SMS que se hacen pasar por la Agencia Tributaria para informar al contribuyente de que le corresponde un reembolso Cedida

En esta ocasión, no sólo podemos recibir un email, sino que también envían un SMS. La Guardia Civil alertó a través de una nota de prensa de correos electrónicos o mensajes SMS que suplantan a la Agencia Tributaria para informar al contribuyente de que, supuestamente, le corresponde un reembolso.

Según la nota, en esos mensajes le proporcionan al usuario "un enlace a una página web falsa con un formulario con el fin de obtener su información personal y bancaria o haciéndole descargar ficheros con virus".

El supuesto correo de la Agencia Tributaria que reclama a empresas pagar facturas por los ERTE

El supuesto correo de la Agencia Tributaria que reclama a empresas pagar facturas por los ERTE Cedida

Son emails dirigidos a empresas y también la Guardia Civil ha alertado de ello en un comunicado de prensa. Se trata de un correo electrónico que está circulando suplantando a la Agencia Tributaria para reclamar facturas falsas a empresas. El comunicado explica que "aprovecha la confusión generada en muchas de ellas tras los ERTE presentados" a raíz de la crisis del coronavirus, que ha sido la detonante de que cientos de miles de trabajadores hayan sido despedidos temporalmente.

Los correos electrónicos llevan el asunto "Denuncia de facturas no declaradas" y proceden de una dirección que además ha copiado a la de la Agencia Tributaria: @correo.aeat.es. Sin embargo, la Guardia Civil asegura que en el apartado de "remitente" de dichos correos (donde aparece la persona que nos está enviando el correo) se puede comprobar que no es la Agencia Tributaria la que los envía y pide que estemos alerta. Es decir, que no es un correo oficial de la Agencia como puede ser sii.gestion@correo.aeat.es, a través del cual se resuelven dudas sobre el Suministro de Información del IVA (SII).

En Maldita.es también hemos alertado de otros casos en los que te piden reembolsos con diferentes cantidades, o te aseguran que te van a devolver dinero porque has pagado de más. Incluso en años anteriores advertían a los usuarios de que había “irregularidades en la declaración de la renta”. Como decimos, hay que andar con mucho cuidado porque, en ocasiones, como hemos mencionado, son difíciles de identificar y llegando estas fechas, puede que no nos planteemos que sea una estafa.

¿Me puede enviar la Agencia Tributaria un SMS o email? Sí, pero para comunicarte los datos de la cita para la declaración de la renta

La Agencia Tributaria, como indica en su página web, sólo se pondrá en contacto con los contribuyentes que soliciten cita por teléfono o por internet y siempre que elijan la opción de “envío de SMS” y hayan comunicado su número de teléfono. En esta ocasión, se le enviará un SMS con información de los datos más relevantes como: día de la cita, centro, hora y enlace a la documentación necesaria para confeccionar su renta.

En cambio, aquellos que soliciten cita por internet, y elijan la opción de “información por correo electrónico” recibirán un email con los datos de su cita y un enlace a la documentación.

También se enviará un segundo recordatorio por SMS, a todos los contribuyentes que hayan pedido cita para hacer la declaración por teléfono, 2 días antes de que tenga lugar la misma y siempre que hayan comunicado su teléfono móvil.

Por tanto, si recibes un email o SMS y tienes dudas, antes de proporcionar tus datos o pulsar un link que pueda descargar un archivo malicioso en tu dispositivo, ponte en contacto con la Agencia Tributaria y asegúrate de que es la institución quien te lo envía, ya que esta, como ha confirmado a Maldita.es, “nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal” de los contribuyentes”.