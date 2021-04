Ayuso señala que quiere un Gobierno "austero" y que reducirá de 13 a 10 las consejerías si gana las elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que si gana las elecciones del próximo 4 de mayo conformará un Gobierno "austero", reducirá el número de consejerías de 13 a 10 y contará con gestores de Ciudadanos y de Vox.

"Creo en un Gobierno austero, y vamos a reducirlo. Ahora sí que lo reduciría porque tengo en cuenta que lo peor ya ha pasado. Me gustaría que pasáramos de 13 a 10 consejerías, y tengo claro quienes estarían en la primera, en la segunda y en la tercera línea", ha declarado Ayuso en una entrevista en esRadio.

Del mismo modo, la mandataria madrileña ha señalado que quiere un gobierno liderado por un "proyecto único" donde aspira a representar a todos los ciudadanos pero, por supuesto, "a los que me dan su confianza", ha manifestado.

"Es un gobierno que, al haberse expuesto a los momentos más duros, hemos gestionado tantas cosas que al final se han convertido en el de los mejores. Quiero que los madrileños sigan estando con los mejores", ha declarado Ayuso.

Además, la 'popular' ha asegurado que contará con "gestores de Ciudadanos y de Vox" para la formación de su nuevo Gobierno, una afirmación que ha realizado a pesar de la línea roja marcada por la dirección del PP que implica que Vox no entrará en el ejecutivo madrileño.

"No necesito adhesiones inquebrantables al proyecto, ni muchísimo menos", ha dicho. En este punto, ha vuelto a deslizar una invitación a la exconsejera de Cultura de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, para que se una al proyecto del PP.

Cs no es un partido "cien por cien" fiable

A su vez, la líder regional ha manifestado este que no ve a Ciudadanos como un partido "cien por cien" fiable y ha pronosticado que en las elecciones de mayo no sacarán "un solo escaño".

"No van a entrar en la Asamblea. No van a sacar un solo escaño. No hay ninguna encuesta que así lo diga. Por lo tanto, para qué vamos a hacer sangre", ha lanzado, aunque sí ha querido reconocer el trabajo que dirigentes de este partido (consejeros, viceconsejeros y directores generales) han realizado dentro de su Gobierno.

Ayuso, además, ha apuntado que Cs "es un partido al que no le puedo prestar más atención porque ha sido el motivo específico (de la convocatoria de elecciones), un partido que estaba sobrerrepresentado pero en caída libre es el que nos ha llevado a esto", ha trasladado.

Ayuso cuenta con Cantó

Tras conocerse que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha acordado que el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas Toni Cantó, y el exalcalde de Toledo, Agustín Conde, sean excluidos de la lista electoral del PP al considerarlos "inelegibles", la presidenta ha defendido que cuenta con Cantó, aunque no vaya en la lista electoral aunque espera que el Tribunal Constitucional haga prevalecer su derecho individual a la participación.

Asimismo, Ayuso ha indicado que no cree que "una cuestión burocrática" cambie la campaña "ni tampoco la fuerza de la candidatura". A su parecer, los ciudadanos entenderán que lo que hay es "una disparidad de criterios a la hora de si una persona es elegible o no por una cuestión burocrática".

"Prefiero que sea el Constitucional el que lo decida porque de esta manera acortamos los tiempos. En 48 horas, en dos o tres días máximo, ya nos dirán qué hacer", ha señalado.

Por su parte, Cantó ha advertido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, podrán sacarle de las listas, pero ha remarcado que de un mitin no le sacarán "ni de broma", por lo que "voy a poner hasta mi último grano de fuerza para que Ayuso siga siendo presidenta".