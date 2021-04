Cantó señala que ni Sanchez ni Iglesias le impedirán dar mitines y admite que estar o no en las listas "es secundario"

El exnúmero 5 de la lista en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso para las próximas elecciones del 4 de mayo, Toni Cantó, señaló este lunes que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias podrán sacarle de las listas, pero remarcó que de un mitin no le sacarán “ni de broma”, por lo que “voy a poner hasta mi último grano de fuerza para que Ayuso siga siendo presidenta”.

De esta forma lo indicó en una entrevista en Telecinco que se produjo después de que un juzgado dictaminase ayer que Cantó no podría estar en la lista de Ayuso al no estar empadronado a 1 de enero en la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención, Cantó apuntó que el Tribunal Constitucional “dirá algo el lunes”, tras el recurso del Partido Popular, pero incidió en que para él estar o no en la lista “es secundario”. “Mi compromiso era ayudar desde donde pueda y en lo que sea a que Ayuso vuelva a ser la presidenta”.

En este sentido, lamentó que el PSOE, “que ya intentó ganar en los despachos la Comunidad y no lo consiguió con el intento de una moción de censura, luego intentó que los madrileños no votaran y ahora intentan sacarme de la lista”. A este respecto, insistió en que “me podrán sacar de la lista, pero no me va a impedir seguir dando un mitin”.

Por ello, “haré todo lo que esté en mi mano para que Madrid siga estando presidida por una mujer que ha demostrado ser una brillante gestora y que se ha adelantado en muchísimas cosas al peor gestor del mundo”.

Preguntado por si ni él ni el Partido Popular sabían lo del empadronamiento, Cantó explicó que “parece ser que hay dos versiones distintas según la ley y una de ellas dice que yo sí podría estar en la lista”. “Por eso vamos al Constitucional, sino no lo habríamos ni intentado”, apostilló.

Cantó insistió en que para él “ir o no era secundario”. “Me ilusionaba ayudar desde donde fuera a que la mujer que ha hecho una brillantísima gestión en la Comunidad, que fue la primera en repartir mascarillas, hacer test, traer material sanitario, abrió el hospital de emergencias de Ifema y el hospital de pandemias del Zendal”.

“Hizo todo eso bajo el ataque brutal de Sánchez e Iglesias” y, por ello, añadió, “creo que es esencial que siga dirigiendo la comunidad”. Respecto a qué le han dicho el líder nacional del PP, Pablo Casado, y la candidata Ayuso, “ambos me han mostrado su apoyo y me han dicho que esté tranquilo y me agradecen la voluntad que estoy mostrando para ayudar donde sea”.

Por último, comentó que “viendo cómo tratan los madrileños a Ayuso y el cariño que le tienen, entiendo que el PSOE esté asustado”, porque “lo tienen muy mal y están muy nerviosos”. “Madrid es el primer paso, pero los españoles se están dando cuenta de que hace falta buenos gestores y pronto hay que conseguir que haya buenos gestores en Moncloa y la Comunidad Valenciana”, concluyó Cantó.