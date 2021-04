Los inmigrantes no tienen prioridad en la vacunación contra la Covid-19, como sostiene un bulo

La condición de inmigrante no implica por sí misma la inclusión en los grupos prioritarios ante la vacunación contra la Covid-19 diseñada por el Ministerio de Sanidad, como asegura un bulo que circula por las redes sociales y que se basa en una infografía de un estudio independiente.

"Si eres migrante tienes derecho por encima de los españoles a ponerte la vacuna en quinta posición. Y no se cortan al ponerlo, ahí tenéis el listado oficial", asegura un mensaje acompañado de una captura en la que aparece un plan de vacunación dividido en ocho grupos de personas, en el que el quinto grupo serían personas institucionalizadas y en riesgo de exclusión social entre las que se encontrarían los migrantes.

Esta verificación ha sido realizada en el marco del proyecto #VacúnaTE que Maldita.es y la agencia de noticias Servimedia desarrollan contra la desinformación sobre las vacunas de la Covid-19 con el apoyo de Google News Initiative.

La imagen se comparte en TikTok asegurando que es un "listado oficial". Sin embargo, la captura procede de un estudio de noviembre de 2020 de una plataforma independiente de científicos, que asegura que no es un documento oficial del Ministerio de Sanidad. Además, Sanidad afirma que, si no hay rastro de esa imagen en su web ni redes sociales y, además, no posee el membrete del Ministerio, el documento no le pertenece.

La imagen es una infografía resumen que proviene de un estudio realizado por el Grupo Colaborativo Multidisciplinar para el Seguimiento Científico de la Covid-19 (GCMSC), un grupo de investigación impulsado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) y la Asociación de Entidades de Investigación de Cataluña (ACER).

El estudio presentaba una propuesta para la campaña de vacunas y, tal y como se puede comprobar en su página web y en su perfil de Facebook, el informe se publicó el 23 de noviembre de 2020, días antes de que Sanidad publicase el documento oficial sobre la estrategia de vacunación frente a la Covid-19.

Estrategia de vacunación

El pasado 30 de marzo, la Comisión de Salud Pública aprobó la actualización número cinco de la estrategia de vacunación. En la web de preguntas y respuestas sobre la vacuna se explica cuáles son los colectivos que recibirán las diferentes vacunas.

La estrategia recoge a la población penitenciaria en la lista de grupos prioritarios, pero sin especificar cuándo se iniciará la vacunación ni la vacuna que se le aplicará. "La población penitenciaria agrupa a personas de todas las edades y con condiciones de riesgo. Por razones de factibilidad y de acceso a los centros en los que se encuentran y, atendiendo al mayor riesgo de exposición y al principio de necesidad y de protección frente a la vulnerabilidad, se recomienda agrupar y simplificar las actividades de vacunación en esta población, atendiendo a las circunstancias de cada centro. Se iniciará la vacunación de este colectivo en el momento que se considere más adecuado, pero coincidiendo, al menos, con el grupo 8 y atendiendo a las características de la población de cada centro penitenciario. Se utilizará la vacuna más conveniente", dice el texto.

A la pregunta de por qué esos investigadores establecieron como prioritario en quinto lugar la población en riesgo de exclusión social como inmigrantes y presos, la presidenta del grupo de expertos, Silvia Sanjosé, afirma que estas personas tienen mayor dificultad para mantener un distanciamiento físico y seguir las recomendaciones de uso de mascarilla. Según señala, lo importante de esta priorización no es “el dinero que tiene o dónde ha nacido” sino el contexto en el que esa persona se encuentra.

Concretamente, si en la infografía se señala a la población migrante es, según Sanjosé, por las "condiciones a las cuales son sometidos los trabajadores ocasionales en la recogida de frutos", que afirma "suelen venir de otros países". La presidenta del grupo de expertos apunta como ejemplo el origen de un brote en trabajadores puntuales en Lleida.

Para denunciar más bulos relacionados con la desinformación de las vacunas contra la Covid-19, Maldita.es dispone de un canal de WhatsApp a través del número +34 644 229 319 para que cualquier persona pueda comprobar automáticamente casos de desinformación que llegan a través del teléfono u otras vías.