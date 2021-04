Larvas en las mascarillas quirúrgicas: el último bulo difundido por 'influencers' y desmentido por la ciencia

Una de las tendencias que siempre está presente en las redes sociales es la relacionada a la corriente negacionista del coronavirus. Estas aplicaciones son el caldo de cultivo ideal para dar banda ancha a teorías de todo tipo, desde los que afirman directamente que el virus no existe a los que señalan que están inyectando nanorobots en las vacunas para controlar a toda la población.

Los denominados 'influencers' juegan un papel clave en la difusión de este tipo de información, que cuenta con toda clase de argumentos salvo evidencias científicas. Miguel Bosé se convirtió durante la cuarentena que comenzó en marzo de 2020 en uno de los iconos de estas corrientes, hasta tal punto que se organizaron manifestaciones negacionistas. Estas estuvieron alentadas por Bosé, a pesar que finalmente decidió no acudir a dicho evento.

Ahora, el último bulo que ha corrido como la pólvora por redes sociales está relacionado con las mascarillas quirúrgicas. Su principal difusor en España ha sido el cantante Flowzeta, quien asegura en su cuenta de Instagram que estos cubrebocas tienen larvas negras que se meten en el cuerpo mientras se están utilizando. Se refiere a unos pequeños hilos de color negro que aparecen en las mascarillas incluso nuevas, y que realizan pequeños movimientos cuando se humedecen con cualquier líquido o con el propio aliento.

Flowzeta, que tiene una canción llamada 'Plandemia', asegura también que estas larvas están en los hisopos que se utilizan para practicar las PCR, porque "con solo una gota de saliva ya se sabe perfectamente si tienes Covid o no. ¿Para qué cojones nos meten un bastoncillo hasta el cerebro? Dicen que estas PCR también vienen con esas larvas. Qué coño es esto. Sobre todo [vienen] en mascarillas recién abiertas", aseguraba en una historia de Instagram.

Sin embargo, el cantante ha reconocido que en la mascarilla que él utiliza, denominada "quitamultas" por él, no ha visto "ninguna larva ni nada raro, pero también es verdad que la compré cuando salió el virus en Wuhan (hace 16 meses) y no he vuelto a cambiarla", explicó. Además, esta teoría conspiratoria ha sido alentada por la 'influencer' negacionista más famosa, Marina Yers, autora de frases como "el agua deshidrata más que hidrata".

La joven ha compartido en sus historias de Instagram una foto de una mascarilla quirúrgica acompañado del mensaje "Señoras y señores las mascarillas quirúrgicas al parecer tienen larvas. Yo por eso solo uso de tela". Ante esta publicación se produjeron miles de respuestas explicando la teoría científica detrás de las 'larvas negras' y le han criticado una vez más que comparta este tipo de discursos.

No, las mascarillas no tienen larvas... Y si las tienen, es que es hora de cambiársela. pic.twitter.com/JuuzLr0ski — Guille M. (@Farmaenfurecida) April 7, 2021

La ciencia lo desmiente con rotundidad: "Bajo ningún concepto son organismos vivos"

Como ha ocurrido con todas las teorías disparatadas difundidas por redes sociales, existe una explicación científica. La Doctora María Grau Magaña, especialista en Medicina Preventiva y profesora de la Universidad de Barcelona, explica a 20Minutos que "bajo ningún concepto esto son organismos vivos", sino que trozos de fibra negra.

La experta asegura que "lo han analizado microbiólogos del CSIC y vieron que, en primer lugar, por el movimiento que tiene esa fibra no se identifica con un organismo vivo. Además, lo más parecido sería un nematodo parasitario, que se necesitan 400 aumentos en el microscopio para poder verlo, por lo que se descarta también".

Respecto al origen de esas partículas de fibra negra, Grau apunta a dos posibles causantes: "Una contaminación cruzada en el lugar donde se ha fabricado la mascarilla, con otras de otro color por ejemplo, lo cual no quiere decir que no se puedan utilizar, sino que al fabricarse se han mezclado. Es parecido a cuando en un alimento pone 'puede contener trazas de frutos secos'". La otra opción que plantea la doctora es que la mascarilla "no haya recibido el trato adecuado tras haberla comprado".

Respecto al movimiento que realizan cuando se humedecen o se echa el aliento, como sucede en uno de los vídeos compartidos por Flowzeta, Grau señala que "se debe a la atracción electroestática". Las mascarillas filtran utilizando la "electricidad electroestática, que hace que los aerosoles con infección no pasen. Precisamente cuando humedeces la mascarilla estas restando la protección que tiene y provocando la reacción del campo eléctrico, que genera el movimiento de estos residuos de fibra negra", concluye la experta.