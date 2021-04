Coronavirus.- El número de viajeros del metro de Málaga crece por primera vez desde el inicio de la pandemia

De esta forma, la cifra de usuarios contabilizada el pasado mes de marzo ascendió a 315.752 pasajeros, dato que equivale a un crecimiento interanual del 9,1 por ciento respecto a marzo de 2020, según han informado desde la Junta en un comunicado.

No obstante, los datos del primer trimestre completo de 2021, en el que se han contabilizado un total de 808.299 pasajeros, presentan aún una tasa interanual negativa de un 46,1 por ciento frente al primer trimestre de 2020. Esta circunstancia obedece a que los dos primeros meses del actual ejercicio arrojaron una variación interanual negativa pues en el periodo equivalente de 2020 (enero y febrero) la movilidad se desarrollaba aún bajo condiciones de normalidad, al no haberse decretado todavía la emergencia sanitaria y, por tanto, no existir restricciones de movilidad.

Así, durante el mes de enero de 2021 se registraron un total de 263.404 viajeros en el metro de Málaga, un 57,7 por ciento menos que en el mes de enero del año anterior, y, por su parte, en febrero del presente ejercicio se contabilizaron 229.143 usuarios, un 61 por ciento menos que en febrero de 2020.

Sin embargo, el mes de marzo rompe con esta tendencia y, por primera vez en un año de crisis sanitaria, se produce un alza en términos de demanda interanual, con un total de 315.752 usuarios registrados, y un 9,1 por ciento de incremento frente al mismo mes de marzo de 2020, cuando se transportaron 289.464 viajeros.

Ciertamente, desde la entrada en vigor del primer decreto de estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, se estableció un confinamiento estricto, circunstancia que motivó una caída muy acusada de la cifra de viajeros en el transporte público desde esa fecha. Si bien, también es cierto, que hasta esa fecha de marzo de 2020 los datos de usuarios del primer tercio del mes de marzo fueron los habituales, ya que aún no se había decretado la alerta sanitaria por la CCOVID-19.

Igualmente, la mejora de la demanda en el pasado mes de marzo ha obedecido también a la flexibilización de las restricciones dictadas por las autoridades sanitarias, con la ampliación de los horarios de establecimientos comerciales y de ocio, así como retraso de la hora de toque de queda.

En el computo total, durante el primer trimestre del año 2021 el número de viajeros transportados por el suburbano adscrito a la Agencia de Obra Pública asciende a 808.299 pasajeros, cifra que equivale a un 46,1 por ciento menos que en el primer trimestre del año 2020. Una variación negativa que, de todos modos, es menos acusada que en periodos anteriores, precisamente por la recuperación registrada en marzo del presente ejercicio.