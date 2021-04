¿Qué hace Sánchez en Angola?

Las nuevas dudas en torno a la vacuna de AstraZeneca han 'pillado' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de gira internacional: el líder del Ejecutivo visita Angola y Senegal desde este miércoles y hasta el viernes. El objetivo es impulsar la relación con ambos países y buscar nuevas oportunidades de negocio para empresas españolas. El viaje le ha valido ya las críticas del líder del PP, Pablo Casado.

La visita fue una de las prioridades que se fijó Sánchez ya en enero, durante una intervención ante los embajadores españoles reunidos en Madrid. La Moncloa, finalmente, anunció el viaje el pasado 23 de marzo. Es la primera ocasión en la que un presidente español visita Angola desde 1992, ya que Rajoy –que planeó un viaje al país en 2018– tuvo que cancelarlo por la situación política catalana.

Sánchez se ha desplazado junto a representantes de una decena de compañías, de la CEOE y de las Cámaras de Comercio. Entre otros hitos, tiene agendada una reunión con el presidente angoleño, Joao Lourenço, otra con el presidente senegalés, Macky Sall, y la participación en foros empresariales, como el España-Angola que clausuró en la mañana de este jueves.

En su intervención, el líder del Ejecutivo animó a las firmas españolas a "reforzar" su actividad internacional y prometió al país africano el "apoyo" de las compañías y del Gobierno de España. El comercio y la inversión, insistió Sánchez, "son fundamentales" para superar la crisis derivada del coronavirus, y "España quiere mirar cada vez más a África".

El presidente también se refirió a la vacunación. "Es el puente hacia la recuperación global", el instrumento que permite "superar los obstáculos" y la vía para avanzar hacia el "horizonte de salida de la crisis", recalcó. No hizo, sin embargo, ninguna referencia expresa a la polémica en torno al suero de AstraZeneca y su vínculo con casos muy raros, pero graves, de trombos.

Lo cierto es que el viaje de Sánchez a África arrancó sólo un día después de que anunciara los nuevos objetivos de vacunación para los próximos meses y que se desarrolla en medio de nuevas dudas en torno a AstraZeneca. Esta coincidencia temporal le ha valido al presidente las críticas del líder de la oposición, Pablo Casado, quien le acusó de no "dar la cara" cuando "se complica" la vacunación.

En esa línea, Casado criticó a Sánchez por no ser "útil" para los españoles y exigió este jueves que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparezca "de inmediato" en el Congreso para aclarar las dudas. Al PP, dijo, le "preocupa" que "no haya una respuesta clara", "no se dé tranquilidad" a la ciudadanía y que los profesionales sanitarios "no sepan a qué atenderse".

