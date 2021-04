Casado exige que Darias explique en el Congreso "qué pasa" con las vacunas: "Los números ya no cuadran"

Pablo Casado quiere que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explique en el Congreso "qué pasa con la campaña de vacunación" después de que el Gobierno decidiera aplicar de forma provisional la vacuna de AstraZeneca solo a la población de entre 60 y 65 años, alterando así los planes iniciales: "Necesitamos que [Darias] explique qué está pasando con los criterios de vacunación a nivel europeo, nacional y autonómico". El presidente del PP, además, expresó que ahora "los números ya no cuadran", después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara que a finales de agosto el 70% de la población española habrá recibido ya la vacuna contra la Covid-19.

"Ni cuadraba el fin de la pandemia, ni el que habíamos tenido una previsión de vacunación récord, ni cuadra lo que dijo el presidente del Gobierno respecto al verano", sostuvo el líder de la oposición en su intervención en la Jornada sobre Sanidad y Sociedad de la Fundación Concordia y Libertad, donde estuvo acompañado por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. A los populares lo que les "preocupa" es que "no haya una estrategia clara" sobre las vacunas. "No se pueden interrumpir campañas de vacunación cuando la esperanza de esas familias y del tejido productivo y rescatar un negocio está en poder vacunarse de forma rápida", enfatizó.

Casado acusó a Pedro Sánchez de "esconderse" durante toda la pandemia y de hacer recaer "toda la responsabilidad" sobre las comunidades autónomas. "El mando frente a epidemias es del Gobierno de España", comentó, y se preguntó "para qué sirve un Gobierno" si no "da la cara" cuando "las cosas van mal". El líder popular insistió en que "no se pueden tener 17 estrategias" diferentes para hacer frente a la crisis sanitaria. Además, afeó al jefe del Ejecutivo que ahora "se vaya a Angola".

"Para qué sirve un Gobierno si no da la cara cuando las cosas van mal"

En este sentido, reiteró cuál es la voluntad del PP desde la oposición. "Ante la falta de respuestas, nuestra obligación es decir que hay que mejorar", dijo Casado, que también explicó su plan si llega al Ejecutivo: "Vacunas en los brazos y dinero en los bolsillos", porque "la Sanidad va a ser una política de Estado cuando volvamos al Gobierno". El presidente del PP insistió de nuevo en su "mano tendida" al Ejecutivo de coalición para aprobar un plan B jurídico con el objetivo controlar la movilidad una vez que decaiga el estado de alarma. "La legislación ordinaria puede tener cierto margen de aplicación, sobre todo cuando un Gobierno se esconde", sentenció Casado.

"El 9 de mayo las comunidades autónomas no van a tener ningún marco legal", reiteró Pablo Casado, para quien "estamos a tiempo" de que eso no suceda. "Si no vamos a pensar que la salud no importa y que el Gobierno lo que no quiere es un desgaste electoral", esgrimió. Si eso es así, dijo, es "inmoral". Desde el PP aseguran que la vacunación "no puede ser una herramienta electoral".

Otro de los llamamientos de Casado fue sobre un Pacto de Estado en Sanidad, que ya propuso al inicio de la crisis. "Vamos a dejar este legado a las nuevas generaciones y vamos a sacar la salud de la lucha partidista", pidió el líder de la oposición. En ese acuerdo, entre otras cosas, Casado quiere se incluya "una mejor remuneración para el personal sanitario".

Fuera del plano sanitario, Pablo Casado se refirió a los altercados de este miércoles en Vallecas durante el mitin de Vox. "Condeno rotundamente los actos de violencia que sufrió Vox. En democracia el arma es la palabra y cualquier piedra arrojada contra un demócrata lo sufrimos los demás", expresó. Eso sí, el presidente popular dijo que le "preocupa" que partidos del Gobierno "que justifiquen y alienten estos ataques".

Escudero defiende las ideas "innovadoras" de la Comunidad de Madrid

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, defendió las políticas del Gobierno autonómico. Las medidas tomadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso "han sido ideas innovadoras que han demostrado su validez y se han acabado adoptando en España". Además, Escudero reivindicó la importancia del Hospital Isabel Zendal y puso en valor la gestión sanitaria. "La clave del 'modelo Madrid' es haber conjugado la gestión de la Covid-19 con la actividad habitual propia del sistema sanitario que, ya de por sí, tiene sus desafíos", concluyó.