Khloé Kardashian responde finalmente a la polémica de su fotografía sin retocar: "Es bonita, pero..."

Aunque la borrasen y la eliminasen del perfil de la socialité poco después de su publicación, está claro que, dada la ingente cantidad de seguidores que tiene (136 millones de followers solo en Instagram), el descuido no iba a pasar desapercibido. Y no lo hizo.

Multitud de seguidores y seguidoras de Khloé Kardashian se apresuraron y avinieron a comentar y compartir la imagen, en un principio creyendo que lo hacía como forma de dejar constancia de que ese (y no el que suele mostrar, muy retocado) es su verdadero cuerpo y, más tarde, intentando que la imagen del error de su equipo de comunicación tuviese mayor repercusión.

Es de sobra sabido que la hermana pequeña de Kim Kardashian acostumbra a presumir de figura solo una vez que la imagen ha sido tratada, así que la enorme distribución de la imagen no le ha sentado nada bien (no se lo ha tomado tan a broma como cuando el peluquero de Kimberly publicó una fotografía mientras estaba dormida y con la boca abierta de la nueva milmillonaria).

Khloé, aún sabiendo que la instantánea es de lo más natural y, como muchas usuarias de las redes adujeron, se veía "hermosa" y "preciosa", ha querido sin embargo exponer los motivos por los que no le ha hecho gracia que haya salido a la luz la fotografía sin retocar. Y lo ha hecho, además, con un vídeo en su perfil en el que sale, esta vez motu proprio, sin filtros.

"Hola gente, aquí estamos tanto yo como mi cuerpo sin retoques ni filtros. La fotografía que esta semana se ha filtrado era bonita, pero como alguien que ha estado luchando con su propia imagen toda su vida, cuando se te hace una foto que no te favorece y con una mala iluminación, y por lo tanto no mostrando tu cuerpo tal cual es después de haberte esforzado tanto para conseguir tenerlo... Y después que se comparta con el mundo... Creo que debería tener el derecho a que no fuera compartida, sin importar quién soy", comienza la socialité.

"Si os digo la verdad, la presión, la constante ridiculización y los juicios durante toda mi vida han sido para que sea perfecta y encontrarme después con los estándares de los demás sobre cómo debería ser yo han sido demasiado para mí", explica, exponiendo algunas de las frases que ha escuchado siempre: "Khloé es la hermana gorda", "La fea de la familia" o "Quizá no sea hija de su padre porque no se le parece a su padre".

En el largo texto, Khloé expone que a veces da la sensación de que ella no tiene sentimientos "por llevar una vida privilegiada" o que si sales en un reality te expones a ello, por lo que no pide "simpatía" sino que la reconozcan "como ser humano". "No soy perfecta pero lo intento cada día", asegura, explicando que vive de forma empática y que ha cometido errores, pero que es "insoportable" con "los estándares imposibles" que el ojo público tiene puestos en ella (aunque no hace referencia a que ella es ahora quien influye en las chicas más jóvenes que quizá no se acepten tal cual son).

Khloé continúa diciendo que ha utilizado cada crítica como motivación y para ayudar a los demás y finaliza diciendo que le encantan los filtros, el maquillaje, la edición de fotografías y los tacones y que si lo hace es para "presentarme al mundo como quiero que me vean".

"Esto es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo sin pedir perdón. Mi cuerpo, mi imagen y cómo elijo mostrarlos y lo que quiero compartir es mi decisión. Nadie nunca más va a decidir o juzgar qué es aceptable y qué no", finaliza Khloé, que ha recibido los comentarios de apoyo de Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kylie Jenner o Ariana Grande.