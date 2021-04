Estuve en ERTE pero no tengo ninguna documentación de lo percibido, ¿cómo puedo hacer la declaración de la Renta?

La pandemia del coronavirus ha generado un profundo impacto económico y social en multitud de sectores y este año también traerá importantes novedades en la declaración de la Renta. La campaña ha comenzado este miércoles 7 de abril y una de las preocupaciones entre los contribuyentes es si deben incluir las prestaciones recibidas por haber estado en ERTE a lo largo de 2020.

Cabe destacar que estas prestaciones económicas abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) son consideradas como rendimientos del trabajo y figurarán, por tanto, como un pagador más en la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

¿Cómo comprobar los datos fiscales relacionados con el ERTE?

Según la ley del IRPF, aquellos contribuyentes que no obtengan rendimientos del trabajo superiores a los 22.000 euros anuales no tienen la obligación de presentar la declaración este año. No obstante, este límite se establece en 14.000 euros si provienen de más de un pagador y los rendimientos obtenidos del segundo o restantes superen los 1.500 euros.

En el caso de las personas que han estado en ERTE, si han cobrado más de 1.500 euros en 2020 por parte del SEPE y sus rendimientos superan los 14.000 euros anuales tendrán la obligación de hacer la declaración.

Pero, ¿cómo se puede demostrar lo percibido tras haber estado en ERTE? Como destaca en el encuentro digital con 20minutos el experto tributario del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Antonio Paredes, se puede acceder a esta información en "la página web de la Agencia Tributaria con certificado digital o clave PIN". Así, el contribuyente podrá comprobar sus datos fiscales "donde figurará lo cobrado por ERTE" que tendrá que incluir en la confección del borrador.