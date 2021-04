El 7 de abril de 2021 arranca la campaña de la Renta 2021 - 2021, un año atípico por el coronavirus y por todas las complicaciones que puede traer a la hora de confeccionar la declaración. Los ERTE, el ingreso mínimo vital, la posibilidad de tener más de un pagador... son muchas las novedades a tener en cuenta que debes conocer para que no te lleves ninguna sorpresa desagradable en tu trato anual con la Agencia Tributaria.

Cómo solicitar el borrador y desde cuándo

El plazo para tramitar la declaración de la Renta del ejercicio económico de 2020 por Internet comienza este miércoles 7 de abril de 2021, un año marcado por la pandemia del coronavirus que afectará a multitud de trabajadores y trabajadoras. De hecho, millones de personas se han visto afectadas a lo largo del año previo por un ERTE de suspensión o de reducción de jornada, cuya prestación abonada por el SEPE es considerada como rendimientos del trabajo. Así, esta asignación económica está clasificada por la Agencia Tributaria como un pagador más de cara a la declaración del IRPF.

¿Cómo afectarán las prestaciones percibidas a raíz de la pandemia?



En cuanto a las prestaciones derivadas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) pagadas por el SEPE, se determinará la obligación o no de declarar teniendo en cuenta el resto de límites. Si los rendimientos del trabajo obtenidos en 2020 proceden del SEPE y de otro u otros pagadores no tendrá la obligación de declarar si no superan los 22.000 euros, ni los 1.500 euros en el caso de fijar el límite en 14.000 euros.

Respecto al ingreso mínimo vital, estarán obligados a presentar la declaración por el IRPF los beneficiarios de esta prestación "tanto si el importe percibido está exento como si no y, con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos en el artículo 96 del la Ley de IRPF relativo a la obligación de declarar".

De esta manera, aunque esta prestación esté exenta y el perceptor no haya obtenido ninguna otra renta "deberá presentar declaración de IRPF 2020 y, en este caso, las casillas de su declaración aparecerán con importe cero".

Vivienda, familia y pensiones... los clásicos



Los expertos recomiendan comprobar detenidamente el borrador antes de presentarlo porque puede que no se incluyan determinados datos que deben ser aportados por los contribuyentes. Esto ocurre en el caso de determinadas deducciones, como por la vivienda o el nacimiento de hijos.

Preguntas y respuestas habituales

Este miércoles 7 de abril comienza una Campaña de la Renta 2020 que será singular por el hecho de que la gran mayoría de contribuyentes, que estuvieron afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a lo largo del pasado año, tendrán que hacer la declaración de IRPF, al haber tenido al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como segundo pagador.

El Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno el año pasado, el cobro de los ERTE por la inactividad provocada por el coronavirus, las prestaciones por maternidad y paternidad... la Campaña de la Renta 2020 viene cargada de novedades que pueden influir en la tributación de los españoles. Antonio Paredes, experto tributario de los Técnicos de Hacienda (Gestha) aclara las dudas de los lectores más comunes.

