El llamamiento de Jordi Sánchez tras pasar la covid a los jóvenes: "Nos ha tocado, a mis abuelos les tocó la guerra"

El actor Jordi Sánchez (Barcelona, 1964), conocido por su papel en la serie 'La que se avecina', ha enviado un mensaje claro a los jóvenes que no se están tomando en serio la pandemia de covid-19, tras haber pasado él 24 días entubado y en la UCI: "Nos ha tocado esto, a mis abuelos les tocó ir a la guerra. A cada uno le toca lo que hay y tienes que hacer un esfuerzo. Si no no vamos a acabar con esto".

El intérprete ha realizado esas declaraciones este jueves en el programa Más Vale Tarde, de laSexta. Y ha recordado su complicada enfermedad, su larga estancia en la UCI y su difícil recuperación: aún tardará "un par de meses", según los médicos, para estar al 100%.

"Soy prudente, pero me ha tocado", afirmó Sánchez. "Estaba haciendo la serie con unas medidas rigurosísimas, nos miraban con lupa", recordaba aunque reconocía que "hay un momento que el actor se tiene que quitar la mascarilla y si te han hecho la prueba el lunes y quien sea se ha contagiado el martes, el miércoles te lo pega...". "Siempre piensas que esto le va a pasar a otro y que no vas a llegar a este extremo", afirmó.

"Nunca me ahogué. Por eso también a lo mejor fui tarde al hospital", rememoraba el intérprete catalán.

Mensaje a los jóvenes y a los irresponsables

Jordi Sánchez también aseguró que se le pone "mal cuerpo" cuando ve por televisión las imágenes de fiestas ilegales. "Da la sensación de que no va a terminar nunca", lamentaba.

Por eso ha querido mandar un claro mensaje a ese sector de la población: "Entiendo que con 20 años tienes muchas ganas de fiesta y que es muy complicado... para cada uno es complicado gestionar esto. Pero bueno, nos ha tocado esto, a mis abuelos les tocó ir a la guerra. A cada uno le toca lo que hay y tienes que hacer un esfuerzo. Si no no vamos a acabar con esto".