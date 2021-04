José Manuel, en 'First dates': "Salí en 'Got Talent' cantando un tema de Amy Winehouse, era el niño del pelo rosita"

Algunos comensales de First dates tienen un pasado televisivo, ya sea por participar en series o en otros programas. Uno de ellos fue José Manuel (Joss), que antes de pisar el restaurante de Cuatro, ya había actuado en Got Talent para Edurne, Risto y compañía.

"Soy peluquero y me dedico a la imagen, me encanta mi mundo", admitió el sevillano entre risas. "También me dedico a la música cantando soul y jazz", le comentó a Carlos Sobera.

Su cita fue Raúl, un joven valenciano afincado en Madrid que se definió como "pijo porque me gusta vestir bien, las cosas buenas, los sitios de calidad, pero estéticamente soy alternativo, creo".

Raúl, en ‘First dates’. MEDIASET

Al conocerse en la barra, ambos hablaron de sus profesiones (peluquero y maquillador), donde José Manuel alabó las pestañas de su cita: "Son de mentira, ojalá fueran mías", admitió Raúl.

El sevillano le contó a su pareja del día que también se dedicaba a la música desde muy pequeño: "Salí en Got Talent cantando un tema de Amy Winehouse, era un niño con le pelo rosa", pero el maquillador no lo ubicó: "Mira que he visto el programa, pero no lo recuerdo".

José Manuel, en ‘Got Talent’. MEDIASET

Durante la cena encontraron numerosos puntos en común para encontrarle un futuro a su relación, tanto que, en la decisión final, los dos quisieron tener una segunda cita "para conocernos más".