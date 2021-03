'El brechas' de 'Aída' encuentra el amor en 'First dates': "Una chica que tenga claro que en un futuro será madre"

"Esta noche nos visitarán algunas personas por segunda o tercera vez, y es que el amor se les ha resistido. Esperemos que esta velada sea la definitiva, románticamente hablando". Así comenzó Carlos Sobera la entrega de este miércoles de First dates en su especial de segundas oportunidades.

Uno de los que volvió a pisar el restaurante de Cuatro fue Fran, que en su anterior visita a First dates destacó que había interpretado a El brechas, un personaje de la serie de Telecinco Aída en la que conquistaba a Lore (Ana Polvorosa).

Pero en su velada a finales de enero no logró conquistar el corazón de Sonia, que le rechazó al final de la cena ya que solo le quería "como amigo", respuesta que no gustó al madrileño: "No es la mujer de mis sueños ni de mi vida".

En esta ocasión, Fran pidió al programa que su cita fuera "una chica organizada que tenga claro que en un futuro será madre". Y añadió que "si veo que ella me transmite y puede tener cosas en común conmigo, probablemente le entregue el detalle que he traído".

Su cita fue Albania, una dominicana afincada en Barcelona: "Soy una persona que me gusta mucho dominar, creo que es un pequeño fallo aunque mucha gente me dice que es una virtud", afirmó.

Albania, en 'First dates'. MEDIASET

Al conocerse, ambos se gustaron, y la cena tuvo toques de humor y fogosidad, con piropos constantes del madrileño: "Me encantan sus labios gorditos" y deseando que "se pare el tiempo justo ahora".

Tanto le gustó que Fran decidió hacerle entrega a Albania del detalle que le había comentado a Sobera, que no fue otro que un truco de magia: Una explosión de fuego sobre una vela y sacar de la nada una rosa.

Fran, en 'First dates'. MEDIASET

El problema fue que tan solo sacó un rabo de flor sin capullo, pero el tatuador reaccionó rápidamente y le dijo a cita que se trataba de "una flor mágica porque no soy David Copperfield, pero tengo perfil".

"Sí que tendría una segunda cita con Albania porque me lo he pasado muy bien y creo que tienes un montón de cosas positivas dentro que puedes sacar", afirmó Fran. La dominicana, por su parte, también quiso volver a quedar "para seguir conociéndonos".