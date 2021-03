O PPdeG rexeita pedir unha investigación sobre inmatriculacións da Igrexa en Galicia porque hai unha "canle procesual"

No marco da Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior do Parlamento de Galicia, o deputado do Bloque Luís Bará defendeu unha proposición non de lei (PNL) que apoiou o PSdeG e respecto da que o PPdeG situouse en contra. Así, o grupo nacionalista buscaba que a Xunta pedise ao Goberno ampliar a información achegada sobre os bens inmatriculados para facilitar a súa identificación e localización.

Tamén se demandaba a investigación das inmatriculacións realizadas pola Igrexa. Ademais, o BNG aspiraba a que a Xunta instase o Executivo central a anular as inmatriculacións realizadas sobre bens de dominio público e a reclamar a titularidade do dominio das efectuadas sen un título material e previo.

Así mesmo, a iniciativa expuña que o Goberno galego puxese en marcha unha oficina de información e asesoramento ás entidades que reclamasen estes bens e promovese accións para anular as inmatriculaciones de bens de dominio público e as realizadas sen acreditar a titularidade. Pola súa banda, o PSdeG presentou unha emenda que o BNG non aceptou ao considerar que non modificaba substancialmente a PNL.

Este posicionamento en contra prodúcese, precisamente, un mes despois de que o pleno do Concello de Outeiro de Rei (Lugo), gobernado polo 'popular' José Pardo, aprobase por unanimidade unha moción encamiñada a reverter posibles inmatriculaciones "incorrectas" da Igrexa como campos da festa ou camiños.

"APROPIACIÓN MASIVA DE PROPIEDADES"

Durante a comisión parlamentaria celebrada este mércores, Luís Bará denunciou que a "apropiación masiva de todo tipo de propiedades de dominio público" por parte da Igrexa católica non deu comezo coa reforma da Lei Hipotecaria levada a cabo polo goberno de Aznar, senón que representa "unha anomalía democrática" que se remonta ao franquismo, do que a Igrexa actuou como "cómplice", o que causou que fose "obxecto de privilexios".

Posteriormente, lembrou que o Tribunal de Estrasburgo concluíu en 2014 que o procedemento podería supor "violar o dereito de propiedade privada", tras o que o executivo de Mariano Rajoy anunciou a súa derrogación. No entanto, criticou que a pesar de que foi en 2017 cando se publicou unha iniciativa no Congreso para demandar un inventario sobre as inmatriculacións, este non se publicase até este ano.

Nesta liña, o deputado do BNG remarcou que a maior parte dos bens inmatriculados "non son de culto" e incidiu en que non haberá "ningún problema" se a Igrexa católica demostra a súa titularidade. Así, insistiu en que a iniciativa busca investigar e anular "os rexistros que se fixeron de forma irregular" e axudar aos colectivos a "recuperar eses bens", pero "non se vai a quitar a ninguén nada que non sexa da súa propiedade".

Bará tamén lamentou que o PP sexa "coherente co que defendeu en 2017", cando se opuxo á iniciativa que reclamaba a realización dun inventario.

REFORMA DA LEI HIPOTECARIA

Pola súa banda, o deputado 'popular' Alberto Pazos Couñago defendeu que a reforma da Lei Hipotecaria non levou "ningún privilexio" para a Igrexa católica, senón que finalizou cunha "discriminación", xa que "todas as relixións podían rexistrar os seus templos salvo unha".

Deste xeito, recalcou que "os templos non son bens de dominio público nin o foron nunca" e puxo o foco en que "a inmatriculación non é adquirir unha propiedade, por tanto, non pode haber espolio". Tamén destacou que a falta dun título non debe supor que non se ostente a propiedade dun ben necesariamente, polo que acusou ao BNG de buscar que a titularidade de catedrais de igrexas pase a ser pública e "eliminar o culto" das mesmas.

Así as cousas, Pazos Couñago apuntou que, se se busca facilitar o acceso a información sobre os bens, débese acudir ao rexistro e remarcou que existe unha "canle procesual" para a reclamación por parte de entidades ou persoas físicas dos de propiedade privada. Tamén afirmou que a lista de bens inmatriculados foi comezada durante o mandato de Rajoy.

A deputada socialista Paloma Castro considerou que a iniciativa do BNG busca "atribuír a cada un o que lle corresponde" e afirmou que a súa formación presentou outras similares. Ademais, resaltou que "tivo que chegar o goberno de (Pedro) Sánchez para dicir á Igrexa que todos somos iguais" e defendeu que a elaboración do inventario de bens inmatriculados "foi necesaria".

No entanto, reprobou a inacción do goberno de Rajoy e avanzou que é momento de "dar un paso máis", aínda que subliñou a dificultade que leva realizar un procedemento administrativo sobre "actos dispositivos de hai anos" e localizar bens.