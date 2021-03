Ford Almussafes conclou sense acord la segona reunió sobre l'ERE para 630 treballadors

No obstant açò, per a les prejubilacions vol baixar del 85 al 80% el complement salarial que ofereix fins als 65 anys. Atés que en aquesta ocasió entrarien empleats de 57 anys o més (en l'ERE anterior va ser a partir de 58 anys, i la majoria ja va eixir), la companyia argumenta que açò els "encareix" el tema econòmic, segons han explicat a Europa Press fonts sindicals. En tot cas, la xifra de treballadors amb aquestes edats no arriben als 300.

La pròxima reunió entre la direcció de Ford Almussafes i el Comité d'empresa serà passades les vacances de Setmana Santa, el 13 d'abril. La multinacional insisteix a executar els acomiadaments abans de l'estiu però els sindicats consideren que "no hi ha pressa" i que allò important és arribar a un acord que evite eixides traumàtiques.

En aquest sentit, el president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT, Carlos Faubel, ha assenyalat en declaracions a Europa Press que allò fonamental és "embastar" un pla "ampli i global" per a la factoria i posar sobre la taula una "bona oferta".

Considera que "no hi ha pressa" a tancar un acord, malgrat que l'empresa vol imprimir "ritme" a les negociacions el 13 d'abril, i defèn que les eixides es puguen allargar en el temps.

I és que la companyia argumenta que després de les vacances de Pasqua, serà necessari reduir la producció de forma "estructural" en uns 280 vehicles diaris -de 1.640 a 1.360 cotxes dia- a causa de la caiguda de la demanda europea i sobretot de la venda de models S-Max i el Galaxy, o el Mondeo (que deixarà de fabricar-se l'any que vé).

Des de STM, el seu portaveu, Paco González, ha manifestat que "les presses no són bones conselleres" i ha defès la necessitat d'un "acord ampli en el temps per a donar oportunitat suficient perquè la gent s'apunte al pla". En la seua opinió, hi ha treballadors que poden anar eixint i a la resta de l'"excedent" que planteja l'empresa "que se li busquen ocupacions com reforçar línies molt carregades o aprofitar per a cursos de formació als quals es queden".

Així mateix ha instat la direcció de Ford Almussafes a reduir l'afecció de l'ERE de 630 treballadors, una xifra que considera "unflada", a posar sobre la taula una "oferta atractiva", i a "comprometre's que totes les baixes siguen voluntàries"

Al seu torn, el portaveu de CCOO, José Arocas, ha explicat que l'empresa s'ha obert a la possibilitat d'ampliar l'afecció de l'ERE més enllà de les plantes BAO (de fabricació de Vehicles), a tota la factoria, si amb açò hi ha possibilitat d'arribar a acord, encara que respecte al torn de nit ha confirmat que "la finalitat és que tenda a desaparéixer i que en dos torns es faça tota la producció".

Per a CCOO la proposta de la companyia és "insuficient" i insisteix que "les condicions han de ser les mateixes pactades en ERE anterior". "Pressa no tenim cap, 30 dies és el període de consultes i tot dependrà de la proposta que posen damunt de la taula", ha advertit.

Des de CGT han incidit que "el nombre de treballadors afectats és excessiu" i que els seus càlculs estan fet perquè es treballe en "uns llocs cada vegada més saturats i amb uns ritmes inhumans". Pensen que "si els treballàrem amb unes càrregues de treball normals no li sobrarien 630 treballadors", ha assenyalat en un comunicat.

A més, el sindicat ha insistit que si pretén que hi haja prou voluntaris, no pot baixar els complements a les prejubilacions, i que a més haurà de baixar l'edat d'accés per a augmentar el nombre de treballadors que puguen presentar-se.