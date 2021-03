El SAS activará varias líneas de teléfono para localizar a los mayores de 80 años sin vacunar

La Consejería de Salud y Familias está activando estos días diferentes números de teléfono en las áreas y distritos sanitarios de toda Andalucía para resolver las dudas de los mayores de 80 años que aún no han sido citados para vacunarse.

Así, en caso de que algún mayor no haya sido citado por no tener el Servicio Andaluz de Salud (SAS) los datos actualizados o por otro tipo de incidencia –como no haber podido acudir a la cita o no haber respondido a la llamada o SMS para la vacunación–, desde estas líneas se les asignará una cita en el dispositivo de vacunación que le corresponda o bien se le tomará nota de los datos de contacto para, "a la mayor brevedad", proceder a la citación.

Los números de teléfono se irán dando a conocer a través de los medios de comunicación locales y de las redes sociales, según informó la Consejería.

En estos momentos, hay 336.153 mayores de 80 años (69,5%) que han recibido una dosis de la vacuna, mientras que otros 232.013, que representan el 48% de este grupo de población, ya tienen la pauta completa.