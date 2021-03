CCOO asegura que Acosol quiere de nuevo externalizar otros servicios

Esta decisión viene motivada, según la empresa, "por la situación de desequilibrio económico por el que pasa la sociedad en estos momentos de pandemia", han apuntado desde el sindicato en un comunicado, apuntando que, sin embargo, "es totalmente inadmisible que se ponga como excusa dicha situación financiera".

Según la secretaria general de la FSC de CCOO de Málaga, Inmaculada González, "es una medida totalmente injustificada, ya que no hay ningún ahorro en la externalización de este servicio".

Por ello, el sindicato no comparte dicha decisión y ha recordado que durante esta legislatura "se ha aumentado el presupuesto del personal de dirección, pasando de una a tres las personas consejeras delegadas y de tres a siete las personas de dirección de área, cuestión que conlleva a las arcas de Acosol un coste de más de un millón de euros anuales en estos salarios".

"Es decir, se aumenta el gasto en personal de dirección pero se externalizan los servicios esenciales para la ciudadanía, bajando la calidad de los mismos y perjudicando al personal que lo ejerce", han lamentado desde CCOO.

Por otro lado, han recordado que "lleva más de un lustro denunciando que Acosol está mal vendiendo el agua reciclada a los campos de golf, por debajo de su coste de producción, pudiendo llegar dichas pérdidas a superar un 1,5 millones de euros anuales". También ha criticado "el gasto excesivo e innecesario por parte en concepto de publicidad, propaganda y relaciones públicas de más de 800.000 euros para 2021".

González ha considerado "inaceptable que una empresa pública sea descapitalizada mediante externalizaciones de sus servicios y la pérdida de puestos de trabajo, mientras se aumenta en casi tres millones de euros anuales el gasto en gestión política, publicitaria y en las pérdidas en suministros destinados a los campos de golf".

Por su parte, desde Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, han aclarado, ante las manifestaciones de CCOO que consideran "medias verdades o directamente falsedades", que el número de consejeros delegados de la empresa "no ha aumentado con respecto a la etapa anterior ni los gastos en campañas de concienciación o responsabilidad social corporativa".

Asimismo, han asegurado que "es falso el desmantelamiento del Parque Móvil propio, que permanece en funcionamiento, sin que se haya despedido a ni un sólo trabajador", aunque sí han dicho que "es verdad que se ha reducido el número de camiones operativos, teniendo en cuenta su antigüedad y continuas averías".

"La estrategia de CCOO de denunciar situaciones que no se corresponden con la realidad es una constante desde su derrota en las últimas elecciones sindicales celebradas en Acosol, aparentemente buscando generar una falsa confrontación con la empresa, en la búsqueda de recuperar el espacio sindical perdido", han señalado.

Además, en un comunicado, han dicho no querer "entrar en asuntos que perjudican la buena imagen de la empresa por lo que se ha evitado el debate público y el intercambio de declaraciones, pero no se pueden dejar pasar sin aclarar informaciones que son tendenciosas, cuando no directamente falsas".