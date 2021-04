Trucos diarios para ahorrar 300 euros al mes de manera casi automática

Las consecuencias derivadas de la pandemia han provocado que el salario medio en España haya registrado su mayor caída en unos 50 años, hasta situarse en los 1.641 euros mensuales, según un estudio publicado por Adecco.

Si hasta entonces, los españoles tenían dificultades para llegar a final de mes, ahora la incertidumbre en el terreno laboral y reducción de los ingresos añaden un obstáculo más al ahorro. Pero, ¿es posible en un contexto como el actual llegar a fin de mes con dinero en el bolsillo? La clave en estos casos no reside en cómo se llega al final, sino en cómo hay que organizarse al inicio de mes, para lo que resulta fundamental pagarse a un mismo antes que pagar a los demás.

Primero, el presupuesto

Presupuesto y ahorro van de la mano. Por ello, si lo que se pretende es ahorrar, el primer paso reside en organizar el presupuesto. Así lo cree Natalia de Santiago, autora del libro Invierte en ti, una guía práctica para gestionar mejor nuestro dinero y vivir más tranquilos del que ha hablado en 'Finect Talks'. “El ahorro es la clave real del presupuesto”, apunta de Santiago, quien explica que se trata de una categoría más dentro del presupuesto y debe ser la primera en organizarse.

Para ello, conviene ser proactivo y evitar que el ahorro se convierta en lo que queda al final de mes, ya que lo recomendable es apartar un porcentaje fijo de los ingresos al inicio. ¿Y qué porcentaje? En este caso, de Santiago explica que lo ideal es reservar un 20% de la nómina, por lo que para el salario medio en España se estarían ahorrando unos 300 euros mensuales. Eso sí, la experta apunta: “si no se está en disposición de ese 20% que sea un 10%. Si ganas poco ahorra poco, pero lo importante aquí es la constancia”.

Ahora bien. ¿Cómo asegurarse de que ese dinero se aparta automáticamente cada mes? Lo más sencillo es tener una segunda cuenta bancaria que permita poder realizar una transferencia automática a principios de mes una vez se recibe la nómina. “En cuanto llega la nómina hay que apartar el ahorro teniendo siempre una meta realista porque no hay nada más frustrante que ponerse un objetivo inalcanzable”, apunta la experta.

Para ayudar en esta práctica resulta indispensable elaborar un presupuesto muy detallado. Para ello, de Santiago sugiere elaborarlo a doce meses vista, ya que cuanto más detallado esté, menor lugar habrá para los imprevistos.

Segunda clave, la capacidad de reacción

Otra de las claves para mantener el ahorro mensual es lo que de Santiago denomina capacidad de reacción. ¿Sabes cuáles de tus gastos se podrían reducir o suprimir en caso de necesitar más dinero de un día para otro? Tener claro hasta dónde podría llegar esa capacidad para incrementar el ahorro y eliminar otros gastos permitirá que en tiempos de crisis se tenga una mayor holgura para actuar en caso de necesitarlo. “Tienes que tener una capacidad de reacción de entre un 25% y un 50%”, explica la experta.

Empezar a invertir

Incrementar el ahorro dentro de la cuenta corriente no parece lo más inteligente en un momento como el actual, en el que las cuentas y depósitos no ofrecen prácticamente remuneración alguna y en el que la inflación amenaza con aparecer. Por este motivo, un paso fundamental para mantener el ahorro e incrementarlo es el que pasa por la inversión. “Lo más importante es enterarse bien de lo que se va a hacer”, explica de Santiago, quien apunta que todavía falta mucho conocimiento financiero básico para poder sacar mayor partido a la inversión y para no asustarse o vender cuando no se debe.

“No está mal dedicarle un poco más de tiempo a elegir ese primer producto para evitar un susto”. Por ello, para quienes todavía no han experimentado con los mercados y no han salido de su banco, de Santiago aconseja quitarse el miedo a preguntar en la oficina y perder la vergüenza.