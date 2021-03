Este lunes, Rocío Flores acompañó a Olga Moreno a la madrileña estación de Atocha, donde ambas protagonizaron una lacrimógena despedida. En su momento más difícil, la mujer de Antonio David Flores se prepara para volar a Honduras y participar en Supervivientes 2021.

Cargadas con el equipaje de Moreno y entre abrazos, ambas se dijeron adiós ante la prensa, pues, desde este lunes, los concursantes del reality están confinados en un hotel con el fin de evitar contactos. Este jueves, conocerán el resultado de una PCR y, un día después, pondrán rumbo al Caribe.

Debido a la pandemia del coronavirus, los famosos vivirán un viaje hasta Honduras que poco tendrá que ver con el de años anteriores. Y, además, para Moreno será especialmente difícil debido a las recientes acusaciones de Rocío Carrasco a su exmarido, al que acusa de violencia de género.

Rocío Flores acompaña a Olga Moreno para coger el avión a Honduras. GTRES

En medio de la polémica, el ex guardia civil no acompañó a Moreno hasta Atocha. Sin embargo, su hija no dudó en hacerlo. Eso sí, antes de que Moreno pusiera rumbo al hotel, acudieron a un famoso bufete de abogados en Madrid, según informan varios medios de corazón.

En Instagram, la nieta de Rocío Jurado le dedicó unas cariñosas palabras a la mujer de su padre, a la que considera, tal y como ha afirmado en más de una ocasión, su madre. "Ahora sí, comienza tu aventura, disfruta de los Cayos Cochinos al máximo", escribió.

Moreno y Flores viven un momento muy complicado tras la reaparición de Rocío Carrasco en televisión. Y esta situación se alargará durante semanas puesto que la serie documental en la que está hablando, Rocío, contar la verdad para seguir viva, consta de diez entregas, de las cuales Telecinco ha emitido cuatro.

En la sombra (Mediaset ha prescindido, además, de sus colaboraciones en sus programas), el exconcursante de GH VIP trata de gestionar la guerra con la madre de sus hijos con la ayuda de sus abogados. Ahora, reclama más de 7.000 euros y la acusa de mostrar "apatía y desidia en sus obligaciones como madre".

