Ana Obregón confiesa por qué no le gusta celebrar Semana Santa: "Hace tres años te diagnosticaron cáncer"

Aunque poco a poco va a prendiendo a vivir con la ausencia de su hijo Álex, fallecido en mayo de 2020 por un cáncer, e incluso ha hecho una reaparición pública tras las Campanadas, Ana Obregón se viene abajo cada vez que hay una fecha señalada en el calendario que le recuerda a él.

Una de ellas es Semana Santa, que tiene un significado muy especial para la actriz y presentadora y que ha hecho que se derrumbe.

"No me gusta la Semana Santa. Recuerdos que me rompen aún más por dentro. Hace tres años en Semana Santa te diagnosticaron cáncer y el año pasado en el hospital me diste la lección de vida y amor más dura que nadie pueda imaginar", desvela Obregón en su Instagram.

"Dicen que la cicatriz es el lugar por donde entra la luz. Me imagino que algún día mi corazón, cuando deje de sangrar lágrimas, cicatrizará y ese día renaceré llena de tu luz. Mientras tanto leo, medito, me desmaquillo la cara y el alma y te echo insoportablemente de menos. Pero tengo las fuerzas suficientes para desearos (a pesar de todo lo que estamos viviendo) una Semana Santa llena de amor y salud", remata a también bióloga.