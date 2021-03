Este lunes, Telecinco emitió el debate de La isla de las tentaciones. Se trató de una entrega muy esperada después de que, hace unos días, se publicaran unas fotos de Isaac junto a Bela, tentadora en el formato. Sin embargo, la bomba del programa fue otra aún más impactante.

Ya Manuel cebó el programa diciendo que, en cuanto entrara en el plató, contaría algo del todo inesperado y que afectaba a alguien que estaría en plató. Poco después, la gaditana le advertía que su vida era suya y que tenía derecho a contarla ella misma y no él, que ya estaba fuera de ella.

Esto no detuvo a Manuel, que siguió presionando hasta que Lucía lo tuvo que contar apresuradamente: tenía algo con Isaac. Sin embargo, no se trató de una cuestión inesperado ni espontánea sino que, tal y como vaticinaba la propia audiencia, la joven se había quedado prendada de Isaac desde la isla. "Al volver, no pensaba en mí ni en lo que había pasado con Manuel, sino en Isaac", recordó en el debate.

Después, contó que la cosa fue a más y que se lo confesó a Marina, diciéndole que estaba desarrollando sentimientos por su novio y que, cuando le veía, se intensificaban. Por su parte, Marina dijo que no esperaba que la cosa fuera a más.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad: unos días después, y tras un mes en el que la pareja había convivido en Barcelona, Lobo le pidió un tiempo a Marina. Esta decidió que ella no daba tiempos, y que cada uno hiciera por su cuenta lo que quisiera. En ese entonces, Isaac coincidió con Lucía en Madrid y saltaron los rumores que apuntaban a que Isaac tenía algo con Bela.

Sin explicaciones

La cuestión es que Marina se puso en contacto con Lucía para saber lo ocurrido, y esta no fue capaz de contarle nada ni de lo de Bela ni de lo que ella misma había hecho con Isaac en Madrid. Esto fue lo que más dolió a Marina, según contó: ninguno de los dos fue capaz de darle la cara e Isaac incluso le colgó el teléfono, algo por lo que se sentía "destrozada" y profundamente "traicionada".

Además, contó que la versión de Isaac es que no siente nada por Lucía y que, al besarla, pensó todo el tiempo en Marina. Queda que él mismo lo cuente, algo que ocurrirá en el siguiente debate, que tendrá lugar el miércoles en Telecinco a las 22:00 horas.