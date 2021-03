El col·lectiu Esperanza Obrera okupa un edifici al carrer Colom de València

Segons explica el col·lectiu, -que fa unes setmanes va ser desallotjat d'un altre immoble a Pintor Sorolla- "aquest espai abandonat per l'administració" de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, "està servint, des del 22 de març, d'alberg per a famílies treballadores desnonades, menjador social, magatzem d'un Banc d'Aliments i centre de reunions sindicals entre altres funcions".

"Vam ser desallotjats de manera il·legal fa una setmana de Pintor Sorolla però ens vam comprometre amb les cinc famílies treballadores que habitaven allí, igual que Mónica Oltra es va comprometre amb nosaltres. Nosaltres sí hem complit amb la nostra paraula", asseguren en un comunicat.

I defèn: "No és raonable que amb la necessitat habitacional i la falta d'espai que tenen les organitzacions obreres existisca un bé de titularitat pública abandonat. Treballarem per a recuperar la seua utilitat pública i que siga un símbol d'organització dels quals no renunciem a la transformació de la societat a canvi d'engrunes".