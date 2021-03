Ya se ha cumplido un año desde que empezó el estado de alarma en España. Tras casi tres meses de confinamiento, los españoles empezaron a adaptarse a la nueva normalidad siguiendo un plan de desescalada que acabó en verano. Después de la llegada de la segunda ola, en los meses de agosto o septiembre, el Gobierno decidió establecer un estado de alarma que empezó el pasado mes de noviembre y terminará el próximo 9 de mayo.

Muchos se preguntan si el ejecutivo querrá alargar el estado de alarma ante la posibilidad de una cuarta ola de contagios. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha aclarado en Radio Nacional de España que no cree que haya necesidad de alargarlo. No obstante, Calvo no ha dado una negativa rotunda: "Esperemos que el 9 de mayo estemos en unas condiciones de vacunación e inmunidad colectiva que nos permitan salir del estado de alarma. Lleguemos al 9 de mayo y veamos cuál es nuestra situación".

La presentadora Ana Rosa Quintana, que este viernes ha presentado el magazine desde su casa, se ha quedado atónita ante las declaraciones de la vicepresidenta. "No cierra la posibilidad de ampliar el estado de alarma, como si el estado de alarma nos hubiera solucionado mucho, la verdad", ha añadido la comunicadora.

La conductora de El programa de Ana Rosa ha denunciado que en un año de pandemia las administraciones no hayan sido capaces de diseñar una ley que permita legislar todas las medidas contra el coronavirus sin necesidad de establecer un estado de alarma. Una de las colaboradoras presentes en plató ha puesto el foco sobre la vacunación y el retraso en la inmunización colectiva por culpa de la distribución de vacunas.

Durante estos meses, las farmacéuticas no han cumplido con los plazos de entrega acordados con la Unión Europea, lo que ha hecho que no se haya llegado a los objetivos planteados por cada país. Este jueves, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que el objetivo de un 70% de población española vacunada se aplaza hasta el mes de septiembre, cuando, hasta ahora, estaba previsto para junio.