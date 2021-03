CSIC y US lideran un proyecto para aumentar la seguridad de los dispositivos digitales sin almacenar las claves

20M EP

NOTICIA

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) liderará, a través del Instituto de Microeletrónica de Sevilla (IMSE), centro mixto del CSIC y la Universidad de Sevilla, el proyecto europeo 'Security Platform for ICT System Rooted at the Silicon Manufacturing Process' (Spirs), dotado con cinco millones de euros y cuya duración será de tres años.