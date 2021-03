El vídeo de Andrea Matarí, la hija de un diputado del PP, pidiendo a Celaá que no cierre la educación especial

La ministra de Educación, Isabel Celaá ha recibido muchas críticas tras su respuesta al diputado popular Juan José Matarí que habló sobre la educación especial, de su hija con síndrome de Down y defendió la importancia de la misma para estos alumnos. "Usted no tiene ningún contacto con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos...", contestó la ministra provocando gran revuelo durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

En las redes sociales se han acordado del vídeo de la hija del diputado que fue grabado en noviembre del 2020 en defensa de la educación especial. "Me llamo Andrea Matarí, tengo 24 años, trabajo en Accentur, fui a la Universidad Autónoma de Madrid. Todo esto lo he conseguido porque estudié 15 años en un colegio de educación especial, en el Colegio María Corredentora. Los colegios de educación especial son necesarios para que las personas como yo tengamos oportunidades de trabajo y de integración. No los podéis cerrar, por favor. ¡Son necesarios!", expresaba la joven.

Se llama Andrea y es amiga y compañera de kárate de mi hija (cinturón negro ambas). No sabéis qué chica tan fantástica. ¡Lo bien que ha crecido! El suyo también es un caso de éxito de la educación especial. Gracias por difundir. #NoAlCierreDeLosColesDeEducacionEspecial pic.twitter.com/LdMIE5zsIE — Susana Burgos (@burgosusana) November 14, 2020

Todo empezó cuando el diputado Juan José Matarí reprochó a la ministra que la LOMLOE incumple el mandato constitucional del art. 9, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad sea real y efectiva, así como el art. 27, que consagra la libertad de enseñanza, lo que para el 'popular' indica que los padres tienen libre elección en la educación de sus hijos, "también si esos hijos tienen alguna discapacidad".

Sobre esto último, Matarí ha defendido que la educación especial, que según él, Celaá quiere que "desaparezca", es una "herramienta extraordinaria para la integración". En este sentido, el diputado ha destacado el caso de su hija, de 25 años, con síndrome de Down, que actualmente trabaja tras haber estudiado en la universidad y tras haber pasado por un centro de educación especial. "Hoy Andrea trabaja y su integración en el ámbito laboral es inmejorable y su inclusión social plena, porque su formación ha sido adaptada a sus capacidades", ha relatado.

"No rebaje la calidad de nuestra democracia dificultando la educación de los más vulnerables, dejen que los padres podamos seguir eligiendo la educación que consideramos mejor para nuestros hijos, nuestros hijos sí son nuestros y por eso tenemos derecho a elegir su educación", ha exigido el diputado, que califica la LOMLOE como "la ley educativa más sectaria y radical" que, además, se aprobó "sin escuchar" a la comunidad educativa. "Educación en libertad para que los padres podamos elegir; nosotros sí defendemos siempre el interés superior del menor", ha reclamado.

En respuesta, la ministra ha realizado al diputado una serie de preguntas que fueron polémicas conociendo el caso de Matarí: "¿De dónde viene usted? ¿De qué lejos viene usted?". "Usted no tiene ningún contacto con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores, no sé de qué habla", le ha reprochado. Y es que, según ha dicho, al PP "jamás" le ha preocupado la vida de los españoles. "¿Qué contribución han hecho al progreso?", le ha recriminado.

#SesiónDeControl Juan José Matarí, del @GPPopular, pregunta a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, @CelaaIsabel, “por qué el Gobierno legisla en educación al margen de la Constitución”. pic.twitter.com/aqBZgcd8oS — Congreso (@Congreso_Es) March 24, 2021

La ministra recibió un aluvión de críticas fuera y dentro del Congreso de los Diputados. "Según la ministra de Educacion, Isabel Celaá, Juan José Matarí padre de una joven con capacidades especiales no sabe de lo que habla. No tengo palabras... bueno sí, lamentable", escribió en su Twitter Ana Pastor, la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.

Según la ministra de Educacion, Isabel Celaá, Juan José Matarí padre de una joven con capacidades especiales no sabe de lo que habla. No tengo palabras... bueno sí, lamentable pic.twitter.com/pUq3Rsfsky — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 24, 2021

Y también recibió críticas por parte de otros partidos como Ciudadanos y Vox. La líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, expresó su enfado por esta respuesta y señaló la "insensibilidad que ha mostrado Isabel Celáa con las personas con síndrome de Down y sus familias es inaceptable. "¿Cómo se puede responder así a un diputado que cuenta el caso de su propia hija? Todo mi apoyo a Juan José Matarí", escribió Arrimadas.