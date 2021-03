El Pleno de Málaga, contrario a la imposición del pin parental en Andalucía

En concreto, este segundo punto de la moción urgente del PSOE ha salido adelante después del voto favorable del PSOE, Adelante Málaga y del grupo municipal de Cs, que se ha desmarcado de su socio de gobierno, el PP, que ha votado en contra junto con el edil no adscrito Juan Cassá.

También de la moción del PSOE ha salido adelante el instar a rectificar el decreto 2021/197209, firmado por el alcalde el pasado 15 de marzo, y otorgar una calle a la ciudad en recuerdo de Ana Orantes, como "símbolo de la lucha contra la violencia de género".

Pese a que todos los grupos se han mostrado de acuerdo a poner una calle para Orantes sí ha habido debate. Así, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha lamentado "el decreto de la vergüenza" que rechazaba otorgar la vía: "Entendemos que no es de recibo", ha sostenido, añadiendo que Ana Orantes "marcó un antes y un después, removió conciencias a todos y el testimonio de hace 24 años sigue estando de actualidad".

Pérez ha dejado claro que "estamos a tiempo de rectificar el decreto de la vergüenza. La moción es para visibilizar la lucha contra la violencia de género". Asimismo, ha lamentado que Vox "quiere impedir que el 25 de noviembre los niños conozcan el relato de Ana Orantes, ese es el pin parental".

Para cerrar el debate Pérez se ha referido directamente a De la Torre y le ha dicho que "cuando sea alcalde y usted no, no se preocupe que usted tendrá una calle digna o una avenida, no en un lugar escondido como ha hecho con Pedro Aparicio, porque nosotros no somos iguales y haremos las cosas como se tienen que hacer".

Por su parte, el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, ha dejado claro, en primer lugar, que están de acuerdo con que Ana Orantes tenga una calle. Ha reconocido, no obstante, que "a lo mejor no hemos sido fehacientes a la hora de convencerlos -a técnicos- de la importancia de este signo para la lucha contra la violencia de género" pero "esto se aprobará. Ana tendrá su calle en Málaga".

Por último, ha pedido reflexionar e, independientemente del caso de Ana Orantes y el nombre de calles, que "está bien que nos ocupemos porque es competencia nuestra, también nos ocupemos de lo que pasa en la calle". "Aparte de símbolos y signos, que son necesarios, en el trabajo hay que centrarse en lo que ocurre".

Sobre el pin parental, Pomares se ha referido a las palabras del consejero de Educación, Javier Imbroda, "que ha justificado" lo que va a ocurrir, rechazando que haya adoctrinamiento en Andalucía, pidiendo, por tanto, no politizar un tema que "no es necesario porque no hay adoctrinamiento".

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha dejado clara la posición del grupo a favor de que Ana Orantes tenga una calle. "Todos estamos de acuerdo en el reconocimiento", ha dicho, diciendo, de igual modo, al PSOE que "me parece estupendo que le preocupe las calles pero preocúpense de lo que le preocupa a los ciudadanos como es tramitar sus ERTE y cobrar sus prestaciones".

También ha dicho que "nosotros desde luego nos plantamos frente a posturas negacionistas y lo demostramos con hechos, aumentando presupuesto, activando políticas concretas y propuestas donde tenemos responsabilidad".

Asimismo, sobre el pin parental ha insistido en la posición "clara" de Cs, reiterando el compromiso con la enseñanza en valores, respeto, tolerancia e igualdad.

Por último, la portavoz de Adelante Málaga, Remedios Ramos, ha incidido en que la violencia de género es "estructural y su prevención y abordaje también lo es", por lo que se requiere actuar en todos los ámbitos, lamentando "los discursos negacionistas".

También ha pedido a Cs y PP que sean coherentes con lo que votaron hace un mes sobre el pin parental. "No se opongan y rechacen el pin parental; evita que haya futuros criminales, que maten a sus compañeras". "Hay que acabar con el terrorismo machista de una vez", ha enfatizado.

MOVILIDAD

Por otro lado, también se ha debatido en el pleno sobre movilidad. En concreto, han salido adelante todos los puntos de la moción urgente de Adelante sobre financiación y ejecución de carriles ciclistas segregados durante los ejercicios presupuestarios 2021-2022 menos el relativo a introducir una disposición transitoria de la ordenanza de movilidad que suspenda la prohibición de circulación de bicis por las aceras.

La viceportavoz de Adelante Málaga, Paqui Macías, ha recordado que las ciudades europeas apuestan por las bicis para atraer turistas en la pospandemia, además de para mejorar la salud; lamentando la gestión del equipo de gobierno en movilidad sostenible.

Ha afeado la "irrisoria partida" de 16.000 euros para carriles bici concretados en los presupuestos, recordando las palabras del concejal de Economía, Carlos Conde, sobre la modificación de crédito de 5,5 millones en favor de la movilidad sostenible.

El concejal de Movilidad, José del Río, ha acusado al PSOE "de no tener ni idea", lamentando que siguen la tónica y piden una moratoria de algo que "es ilegal". También ha dicho que si se segregan los carriles que piden "colapsamos" la ciudad.

Asimismo, el concejal de Economía, Carlos Conde, ha recordado los años de gobierno en la Junta del PSOE y ha lamentado que se tenga "memoria selectiva", recordando el plan andaluz de la bicicleta: "Pusieron palos en las ruedas para que no se hiciera ningún tipo de carril bici. Cero".

El concejal socialista Jorge Quero ha incidido en el "problema grave de movilidad", al tiempo que ha criticado la ordenanza, lamentando que la apuesta del PP por la movilidad sostenible es "emplear una lata de pintura y poner una señal de 30 en la carretera". "Ustedes no son la solución, son parte del problema", ha apostillado.

La portavoz municipal de Cs, por su parte, se ha mostrado a favor del avance de Málaga con la red de carriles bici segregados. Ha recordado que siempre han dicho que el peatón "es el rey de la calle" y ahora se avanza en la segunda prioridad, que es "aportar una potente red de carriles bici", explicando lo que se llevará a cabo siempre con criterios técnicos.

AYUDAS

También han salido adelante las mociones urgentes de PP y Cs sobre ayudas por 16 a favor y 15 en contra. En concreto, han aprobado la moción 'popular' en la que insta al Gobierno central a modificar los criterios de reparto del fondo de 7.000 millones en ayudas directas a las empresas afectadas por la crisis de la COVID, de modo que no se produzcan agravios entre los distintos territorios del país y se apliquen, por ejemplo, de forma proporcional al porcentaje que representa el sector turístico de cada territorio respecto al PIB turístico nacional.

También la de la formación 'naranja' instando al Ejecutivo a que amplíe las ayudas directas a aquellas empresas y autónomos que acrediten una disminución de la facturación en más de un 30 por ciento en relación con 2019 como consecuencia de la pandemia, con independencia del sector de actividad al que pertenezca.

Así, tanto PP como CS han hablado de "agravio" y "discriminación" a Andalucía y la Costa del Sol, pidiendo que "Málaga cuenta igual que otras provincias" y que se reconozcan a todos los sectores.

La concejala del PSOE Alicia Murillo ha lamentado que, de nuevo, se venga con "el agravio" y no se hable de la gestión de la Junta y el Ayuntamiento. Por su parte, el concejal de Adelante Málaga Nicolás Sguiglia ha valorado la gestión del Gobierno y que "por fin" se puedan dar ayudas directas.