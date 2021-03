Los Servicios Sociales de Logroño atendieron a 19.857 personas en un año marcado por las necesidades de la Covid-19

Así, como ha señalado el edil, "en 2020, los Servicios Sociales municipales han estado en primera línea trabajando para ayudar a las personas más necesitadas por la pandemia, nos hemos reinventado para ayudar, para estar atentos y activos, para poner en marcha nuevos servicios, como Logroño Comunitario, y no dejar a nadie atrás; y para que los escolares de familias vulnerables pudieran seguir estudiando".

En cuanto a los datos, en 2020 se gestionaron 3.237 ayudas de emergencia social con un importe total de 1.493.594,89 euros. Además, mediante convenios con Cáritas Diocesana, Cruz Roja y Caixa Bank se dieron 453 ayudas, con un importe total de 192.956,96 euros, a personas en una situación de alta vulnerabilidad cuya necesidad es inmediata, la mayoría en situación irregular.

Igualmente, el Consistorio gestionó 2.259 ayudas para suministros energéticos, por un importe de 162.422,67 euros, repartidas en gas y electricidad; 448 personas fueron las titulares de estas ayudas, el 63% de ellas mujeres entre 36 y 50 años. Estas ayudas beneficiaron a 1.441 personas.

Respecto al comedor social, que facilita la cobertura de la necesidad básica de manutención mediante la entrega de vales para la comida y cena en el comedor social, se atendió a 2.122 personas y se sirvieron 77.707 raciones. Y el servicio de Orientación Laboral atendió a 807 personas, el 76,4% mujeres entre 30 y 55 años. Supuso 101 contrataciones, el 20,9% de las personas atendidas.

Por su parte, Tamayo ha reclamado "reconocimiento" para la labor de los Servicios Sociales, "que son imprescindibles, aunque a veces sean invisibles". La unidad municipal cuenta, en este momento, con nueve centros sociales y 76 profesionales. "Somos los Servicios Sociales más cercanos al ciudadano, la puerta de entrada, aumentamos la cohesión social y disminuimos la desigualdad social", ha dicho.

ALOJAMIENTOS.

En el Centro Municipal de Acogida fueron atendidas 1.633 personas, 160 mujeres y 1.473 hombres, en un total de 12.195 alojamientos. Debido a la pandemia y a las restricciones de movilidad el número de personas que permanecieron en el servicio de larga estancia aumentó en 2020. Por su parte, el Proyecto Alasca atendió a 206 personas, 29 mujeres y 177 hombres.

Otros alojamientos, como "Domingo Álvarez Ruiz de Viñaspre" atendió a 56 personas, 52 hombres y 4 mujeres, en un total de 979 alojamientos. El albergue de peregrinos, usado como residencia de personas con necesidad durante el primer confinamiento, atendió 49 personas, 48 hombres y 1 mujeres, en un total de 1.464 alojamientos.

Por otra parte, el Polideportivo de la UR, usado por primera vez para el dispositivo especial para personas temporeras, con 3.005 atenciones en 477 personas atendidas, el 28,3% tenían entre 25 y 34 años.

El alojamiento alternativo temporal atendió a 64 personas en 14 módulos habitacionales. Se trata de un programa destinado a la prestación de alojamiento temporal y seguimiento del plan personalizado de inserción social, con objetivos de promoción y apoyo en la organización de hábitos y adquisición de habilidades para la vida autónoma.

Respecto a los pisos tutelados para personas con discapacidad intelectual, el Ayuntamiento de Logroño dispone de 4 viviendas con 20 plazas que han tenido a lo largo del año pasado una ocupación media del 85%, Se trata de un programa destinado a la prestación del ser vicio de alojamiento temporal y seguimiento del plan personalizado de inserción social. Sus objetivos son la promoción y el apoyo en la organización de hábitos y adquisición de habilidades para la vida autónoma.

CICLO VITAL DE LA PERSONA.

El año pasado un total de 741 menores fueron atendidos, de ellos 94 en apoyo escolar, que supusieron 2.650 intervenciones individuales y 689 grupales y comunitarias. Durante el confinamiento, se diseñaron nuevas formas de contacto a través del teléfono, la videoconferencia o las redes sociales, y se pusieron en marcha sistemas de coordinación entre los menores y los centros educativos, se entregaron materiales escolares en hogares, bonos de conexión, etc.

El Proyecto de Conciliación y Apoyo a familias en dificultad social se atendieron 54 familias y 73 menores entre 3 y 12 años. Se trata de una intervención para la atención de menores durante el horario laboral de sus padres con actividades de juego y apoyo escolar, que a la vez complementa con otras intervenciones socioeducativas con el menor y las familias que favorecen una atención adecuada a sus necesidades.

El Servicio de ayuda a domicilio atendió a 2.611 personas, el 50,45% fueron mayores de 85 años y el 82,89% mayores de 65. El 71% fueron mujeres. El 25% de las personas atendidas vivían solas y el 37% con sus cónyuges. Y el Servicio de comidas a domicilio contó con 270 usuarios en 248 domicilios. El 58% fueron mujeres, el 73%, personas dependientes y el 45%, personas mayores de 80 años. Se ofrecieron 26.628 comidas y cenas y 11.536 comidas.

El Servicio de acompañamiento realizó en colaboración con Cruz Roja y con la Unión Democrática de Pensionistas 5.169 atenciones. Es un servicio dirigido a personas que viven solas y no tienen apoyo de familiares, vecinos, etc.; a personas que sufren deterioro físico y psíquico, y a personas que, aun teniendo familia, no puede ésta responder a sus necesidades de acompañamiento.

El Proyecto de Vida Sana para personas mayores, un espacio de encuentro para mujeres y hombres mayores de 65 años que incide en el aspecto relacional de la vejez, atendió en 24 grupos a 477 personas, en su mayoría mujeres. Los talleres de apoyo psicosocial para mujeres y hombres y los talleres 'Cuidar a los que cuidan' también pudieron celebrarse hasta principios de marzo.

Por otro lado, la atención psicológica también se desarrolló con la intervención en 43 casos. Durante la pandemia hubo 62 orientaciones psicológicas y se puso en marcha un servicio de atención psicológica extraordinaria desde el mes de abril. Por último, la intervención socioeducativa con familias trabajó con 215 casos y tuvo que ser adaptado este servicio durante la pandemia.

DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA.

Al comienzo de la pandemia nació Logroño Comunitario, un servicio que permitió realizar una labor de información, difusión, creación de redes comunitarias y detección de situaciones de necesidad entre la ciudadanía. Tuvo 12.000 visitas únicas y 50.000 visitas totales. Fue reconocido con el Premio de Calidad RECS 2020 en la categoría especial COVID-19.

Por su parte, Logroño Intercultural, que promueve la convivencia intercultural y una gestión eficiente de la diversidad como un factor para el desarrollo y la cohesión de la ciudad, contó con 64 personas formadas en la Red Antirrumores y fue una de las herramientas más importantes para trasladar en diferentes idiomas las recomendaciones sanitarias sobre la pandemia de la COVID-19.

Por último, el Ayuntamiento de Logroño se unió a la convocatoria del Gobierno de La Rioja con un importe concedido de 278.244,77 euros para tres proyectos de Fundación Visión Mundi, ONGD Kaipacha y AMYCOS. También se firmó un convenio con la Asociación de Amigos del Sáhara y se concedió ayuda humanitaria para tres proyectos de Coopera, Medicus Mundi y UNICEF.