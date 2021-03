Elena Furiase defiende a Najwa Nimri por su desencuentro con la prensa: "Es una tía fantástica. Tendría un mal día"

Najwa Nimri se ha convertido en una de las actrices más conocidas y polémicas del panorama cinematográfico actual. El desencuentro con la prensa tras la gala de los Goya ha supuesto que la intérprete se colocase, desde entonces, en el ojo del huracán.

La actriz se desplazó hasta Málaga para entregar uno de los premios y a su regreso a Madrid la prensa le preguntó acerca de la noche del cine español y, en concreto, sobre los comentarios machistas que algunas actrices habían recibido. "¿Va en serio esto?", preguntaba entonces Nimri para, después, encararse con los reporteros y cámaras, que se quedaron perplejos.

Un episodio de lo más incómodo que, en breve, se hizo viral en las redes sociales y del que Elena Furiase no tenía constancia, aunque tras conocer el incidente, ha defendido a su compañera al ser preguntada por los medios.

"No lo he visto. Najwa es una tía fantástica por lo poco que la conozco, por lo que me cuenta Alba", comentaba la actriz a Europa Press, agregando que su comportamiento se debería a que "tendría un mal día".

La hija de Lolita Flores y Guillermo Furiase recalcaba que lo poco que sabe acerca de Najwa Nimri es lo que le cuenta su prima, que ha trabajado con ella en ficciones españolas como Vis a vis o La casa de papel. "No sé qué habrá hecho, pero es una tía fantástica, no lo habrá hecho con ninguna maldad", exponía Furiase.

Sin valorar la noticia, un apunte: cuando yo llegué dos periodistas se abalanzaron y empezaron a gritar y a invadir mi espacio y me bloquearon el paso. Me hace gracia que yo también decía: “¿pero es a mí? ¿Va en serio?”. Me resultó una experiencia muy incómoda y violenta. https://t.co/gGQahdWgQJ — Brays Efe 🐹 (@braysefe) March 8, 2021

Por su parte, Brays Efe, encargado de recibir a los invitados en la alfombra roja de los premios del cine español, comentó que, en su llegada a Madrid también vivió un episodio desagradable: "Dos periodistas se abalanzaron y empezaron a gritar y a invadir mi espacio y me bloquearon el paso". Él también preguntó si la cosa iba en serio y reconoció que le resultó una "experiencia muy incómoda y violenta", aunque él no llegó a perder los papeles.