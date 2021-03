La respuesta de Ayuso al 'Madrid no es segura para las mujeres' de Montero: "Quieren perjudicar la imagen de Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado este miércoles a las declaraciones sobre violencia de género de la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegurando que “son los peores embajadores de la Marca Madrid y solo quieren perjudicar su imagen”.

Así ha contestado la mandataria madrileña, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado en Aranjuez, a las palabras de Montero, que manifestó este martes que Madrid “no es una comunidad segura para las mujeres".

En concreto, la ministra hizo referencia a que en la Comunidad de Madrid han "destruido" la red de atención a víctimas de violencia de género y que no se han gastado "ni un euro" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Si a ti te violan en la Comunidad de Madrid solamente hay un hospital de referencia al que se pueda acudir en toda la comunidad”, apuntó Montero.

Por su parte, Ayuso ha respondido que “aparte de que los datos acompañan, es cierto que la Comunidad atiende a la mujer que lo necesita sin ninguna duda, a la mujer y a todas las personas que son agredidas o maltratadas", ha recalcado.

Del mismo modo, la presidenta ha recordado que cuentan con siete oficinas de asistencia de víctimas, 23 juzgados específicos de violencia contra la mujer, ayudas, becas en materia educativa así como que el Gobierno regional se persona como acusación particular cada vez que una mujer es asesinada.

"Nosotros tratamos y acompañamos a todas ellas y nadie en la administración deja tirado a nadie”, ha concretado la líder regional.

Además, Ayuso ha señalado que Madrid es una región "segura" y ha sostenido que intentar trasladar lo contrario es, a su parecer, "electoralista" por lo que se ve en la obligación de “condenarlo”.

Rivales políticos

Preguntada por las declaraciones de la candidata de Más Madrid a las elecciones de la Comunidad, Mónica García, asegurando que no quiere ver los papeles de la trituradora “por ahí tirados” cuando llegue a la Puerta del Sol, la presidenta ha indicado que no tiene nada que decir porque solo quieren “provocar e insultar” y no se merecen “ningún tipo de respuesta”.

En cuanto al candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quien se ha comprometido de nuevo "solemnemente" a no tocar la fiscalidad en la región, ha pedido a la presidenta autonómica que "no insulte", después de haberle llamado "mentiroso",

En respuesta, Ayuso ha afirmado que ella no ha insultado, solo ha definido que “quien miente es una persona mentirosa” pero que le tiene “respeto” y “aprecio”.

“En su programa electoral si que llevaba subida de impuestos en el IRPF, en donaciones, subvenciones y recuperar el impuesto de patrimonio. Después, en la Asamblea de Madrid se comprometió de su puño y letra con Más Madrid a subir los impuestos a los madrileños”, ha zanjado la mandataria.