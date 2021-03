La Junta rechaza una PNL de Vox para vacunar a niños de 10 años contra el virus del papiloma humano

La diputada de Vox Sara Álvarez Rouco, ha explicado que el actual calendario de vacunación solo contempla a niñas de 10 años en adelante, y no incluye a los niños de la misma edad. A su juicio, esta es una "deficiencia de grandes proporciones", más aún con el "giro" de la educación sexual en los colegios "desde edades tempranas". "Está claro que como consigan sus objetivos, las relaciones heterosexuales y homosexuales potenciarán el efecto dañino del VPH", ha dicho al PSOE.

Por otro lado, ha explicado que, si bien este virus es el responsable de prácticamente la totalidad de los casos de cáncer de cuello de útero, está también detrás de cánceres entre hombres. "El virus no entiende de sexos", ha defendido.

Para justificar su voto en contra, la diputada socialista Carmen Eva Pérez ha criticado la iniciativa, pidiendo a la parlamentaria de Vox que aclare su postura, ya que "no deja de ser preocupante" que esta formación defienda la vacunación de niños de 10 años contra una enfermedad de transmisión sexual mientras critica la educación sexual en esas franjas de edad. "Lo curioso es que no quiera educar a los jóvenes pero quiera vacunarlos", ha aseverado. En cuanto a la ampliación de la vacunación, ha explicado que esto ha de abordarse en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y no en el parlamento asturiano.

Los grupos parlamentarios de Podemos e IU han decidido no intervenir en la fijación de posiciones de la PNL.

Mientras, la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, ha defendido la abstención de su grupo argumentando que, si bien la vacunación "tiene que ser una prioridad" para evitar enfermedades posteriores, es necesario incidir en la concienciación de los jóvenes sobre la necesidad de tomar protecciones frente a la transmisión de este virus, otras enfermedades venéreas o embarazos no deseados.

Desde Foro Asturias, su portavoz Adrián Pumares se ha mostrado a favor de "universalizar" la vacuna entre los adolescentes independientemente de su sexo. En la misma línea, la diputada del PP Beatriz Polledo ha respaldado la iniciativa, y ha anunciado que su partido presentará otra relacionada con un cambio en la vacuna que se administra para este virus para alcanzar la "mayor efectividad" frente al mismo.