El doctor Quique Bassat señala que "la cuarta ola es inevitable" y propone que se pida PCR en las fronteras terrestres

Uno de los investigadores del ISGlobal de Barcelona, el doctor Quique Bassat, ha señalado en la mañana de este martes que la "cuarta ola es inevitable" y que "ya no la vamos a poder frenar". Además, ha evaluado la situación de las vacunas y la posible entrada a Europa de la 'Sputnik V'.

Así se ha manifestado en Las Mañanas de RNE, donde ha continuado explicando que ahora mismo "la pregunta es ¿De qué magnitud queremos que sea esa cuarta ola? Sigue habiendo mucha gente que se puede contagiar y morir por esta enfermedad".

El doctor es partidario de tomar medidas ahora y no esperar más. Propone "endurecer las restricciones para la entrada de personas que vienen de zonas con peores datos epidemiológicos, como por ejemplo pidiendo una PCR también por vías terrestres y no solo para los que vienen en avión", porque explica que "no podemos cerrar los ojos ahora y esperar a que pase la Semana Santa para actuar".

Respecto a la decisión por parte del Ministerio de Sanidad de permitir la vacunación con AstraZeneca a todas las personas por debajo de 65 años, tras haberse reducido en un principio a los 55, el doctor Bassar es claro: "Me parece acertado haber ampliado hasta los 65 años, pero no hay ninguna razón que justifique el no utilizarla en personas más mayores que esa edad".

Además, cree que ha habido "una serie de fracasos de comunicación que han hecho que la población pierda un poco la fe en la vacuna de AstraZeneca. Es una vacuna buena, funciona y es más barata que otras, pero no han sabido transmitir esta información con la claridad necesaria desde las farmacéuticas ni desde las autoridades sanitarias".

Por otro lado, tras ser preguntado por la vacuna rusa 'Sputnik V', que parece que puede llegar a los países europeos pronto, el doctor Bassat ha señalado que "el factor determinante es que sea aprobada por una entidad regulatoria estricta, como la Agencia Europea del Medicamento, pero por el momento no cuenta esta aprobación. Si lo consigue, será una vacuna válida más y una buena noticia".

Por último, también ha hecho declaraciones en relación a los pronósticos del Gobierno y la Unión Europea, que afirman que el 70% de la población estará vacunada para el verano. Bassat ha explicado que "a pesar de que hemos mejorado, seguimos a un ritmo muy lento y muy lejos de los objetivos marcados. Tenemos muchos deberes que hacer". A pesar de todo, espera que "el mes de abril sea el clave" y se aumente considerablemente el número de dosis inyectadas.